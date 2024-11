La Justicia peritará este jueves los celulares en la causa que investiga el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó ocho víctimas fatales y una sobreviviente.

Se trata de los teléfonos de Nahuel José Stefanic, el sobrino de la exdueña que murió durante el desmoronamiento, Antonio Cortez, el nuevo propietario del hotel, el arquitecto Jorge Bonavitta y el contratista Rubén Taquichiri.

A su vez, se analizarán los dispositivos de Oscar Roberto Velázquez y Sergio Aníbal Álvarez, dos hombres que son investigados por la fiscal Verónica Zamboni por su presunta vinculación en el caso, según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentina.

El derrumbe ocurrió la madrugada del martes 29 de octubre. (Foto: Facebook / Gustavo Barrera)

Por último, los celulares de las arquitectas María Laura Lagana y Martha Pérez Schneider también serán sometidos a pericias, las cuales comenzarán a las 8 de la mañana.

En tanto, el fiscal Walter Mercuri apeló las excarcelaciones de Bonavitta y Taiquichiri, quienes fueron beneficiados con la libertad. Sin embargo, continúan imputados por “estrago culposo agravado” y no pueden salir del país.

En las últimas horas, la causa pasó a la fiscalía madariaguense de Mercuri luego de un pedido de licencia personal de la fiscal titular del caso, Verónica Zamboni.

Quiénes fueron las ocho víctimas del derrumbe en Villa Gesell

Dana Desimone fue la última persona que encontraron muerta abajo de los escombros del hotel. Era pareja de Nahuel Stefanic, quien también fue hallado sin vida.

María Rosa Stefanick, expropietaria del Dubrovnik y tía de Nahuel, fue otra de las personas que encontraron sin vida. La primera víctima fatal fue Federico Ciocchini, un turista de Balcarse, que se encontraba junto a su esposa en un edificio lindero.

Además de ellos, las otras personas que fueron encontradas sin vida fueron los plomeros Mariano Troiano y Matías Chapsman, el carpintero Javier Gutiérrez y uno de los empleados del lugar, Ezequiel Matu. Estos cuatro fueron encontrados en el mismo sector.

El audio de la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell

“Lo único que me hice, además de excoriaciones por todos lados, es una fracturita muy chiquita en el radio de la mano derecha, pero estuve aplastada por las vigas terribles que no se podían mover. No me fracturé nada”, relató María Josefa Bonazza, esposa del fallecido Ciocchini, en un mensaje de voz.

Del mismo modo, comentó: “Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él, pobrecito. Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho. Estuvimos 48 años felices”.

“De las cosas materiales no hay que preocuparse, después de que uno vive una tragedia como la que yo he vivido y de la que he podido sobrevivir, les digo que hay que centrarse en los afectos, en las cosas que nos hacen bien y no preocuparse tanto en las cosas materiales”, sostuvo.

Fuente: TN