El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 en un edificio ubicado en la calle Mafalda al 900, detrás de la cancha de Huracán, según informaron fuentes oficiales y medios locales. El colapso estructural se produjo en el subsuelo, en la zona del garaje, donde parte de la losa del estacionamiento cedió sin que se registraran, por el momento, heridos ni personas atrapadas.

Ante el derrumbe, equipos de Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y personal policial se presentaron en el lugar para garantizar la seguridad de los residentes y realizar las tareas de evacuación. Cerca de 300 familias fueron retiradas de sus viviendas por precaución mientras se evalúa la estabilidad del resto de la estructura.

En el procedimiento también intervino el SAME: una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar por parte de los servicios de emergencia, aunque no fue trasladada a un hospital, ya que no presentaba lesiones de gravedad.

El derrumbe generó alarma por la magnitud del colapso, y también dejó un saldo importante de vehículos dañados. Según relataron testigos y fuentes periodísticas, más de 60 autos quedaron aplastados bajo los escombros, muchos de ellos estacionados en el subsuelo al momento del incidente.

Por el momento, las autoridades se centran en asegurar la zona y determinar las causas del desplome. Aunque no hub confirmaciones oficiales sobre el origen exacto del colapso, se trabaja con especialistas estructurales para evaluar si fallas de construcción, filtraciones de agua u otros factores pudieron haber contribuido al hundimiento del estacionamiento.

