Un hombre de 43 años tuvo que ser trasladado con politra umatismos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras el derrumbe de una loza en un vivienda del barrio General San Martín.

El hecho ocurrió pasadas las 18:30 en una casa ubicada en Gutenberg al 5200. Por causas que se investigan, la estructura cedió aplastando a la víctima.

En el lugar se hicieron presentes agentes del Cuartel de Bomberos Puerto y de Rescate, quienes iniciaron maniobras conjuntas para la extracción del hombre.

De inmediato se solicitó la presencia del SAME, que procedió al traslado del herido, quien tenía politraumatismos múltiples y dificultad respiratoria.

En el operativo también participó personal de Defensa Civil, que colaboró en las tareas de asistencia y seguridad en la zona.

