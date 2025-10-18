Aldosivi volvió a pagar caro su falta de efectividad. En su visita al estadio Presidente Perón, el conjunto marplatense perdió por la mínima ante Racing y continúa en la zona roja del descenso, con apenas tres jornadas restantes en el Torneo Clausura.

Quedan solo tres fechas en el Clausura y la salvación parece cada vez más lejana.

El entrenador Guillermo Farré apostó por el mismo planteo táctico que en compromisos anteriores. Su equipo se mostró ordenado en el campo y trabajó con criterio en la construcción del juego ofensivo. Pese a ese esfuerzo colectivo y un manejo aceptable de la pelota, las fallas en la última jugada y la escasa precisión en el área rival impidieron convertir.

Además de la ineficacia, algunas decisiones arbitrales generaron malestar en la delegación visitante, lo que añadió frustración a un resultado que agrava su situación en la tabla anual.

De esta manera, Aldosivi podría alejarse aún más de sus competidores directos una vez que se complete la fecha, dejando a la institución al borde de perder la categoría

