Derrota dolorosa para Aldosivi, que sigue hundido en la tabla
El “Tiburón” cayó 1-0 frente a Racing en Avellaneda y se complica su permanencia en Primera División.
Aldosivi volvió a pagar caro su falta de efectividad. En su visita al estadio Presidente Perón, el conjunto marplatense perdió por la mínima ante Racing y continúa en la zona roja del descenso, con apenas tres jornadas restantes en el Torneo Clausura.
Quedan solo tres fechas en el Clausura y la salvación parece cada vez más lejana.
El entrenador Guillermo Farré apostó por el mismo planteo táctico que en compromisos anteriores. Su equipo se mostró ordenado en el campo y trabajó con criterio en la construcción del juego ofensivo. Pese a ese esfuerzo colectivo y un manejo aceptable de la pelota, las fallas en la última jugada y la escasa precisión en el área rival impidieron convertir.
Además de la ineficacia, algunas decisiones arbitrales generaron malestar en la delegación visitante, lo que añadió frustración a un resultado que agrava su situación en la tabla anual.
De esta manera, Aldosivi podría alejarse aún más de sus competidores directos una vez que se complete la fecha, dejando a la institución al borde de perder la categoría
