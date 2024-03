Luego de la derogación de la Ley de Alquileres, propuesta en el DNU del Gobierno de Javier Milei, uno de los referentes inmobiliarios de la ciudad, Gustavo Teruel, defendió la medida y llevó calma ante la "libertad" de los propietarios para actualizar la renta. "En la letra fina de la Ley, es libre y arreglamos como queremos", adelantó.

"Cambió la Ley, pero en Mar del Plata tenemos la particularidad de que pasa la temporada, y si hablamos de departamentos para locaciones largas, en marzo comenzarán las conversaciones con quienes buscan alquileres largos. La Ley era pareja y nadie se beneficiaba, sino que perdía el propietario y el inquilino", expresó Teruel.

En cambio, subrayó que con la modificación los valores son "caros" porque antes el propietario debía "elevar el precio ya que a los dos meses se iba a quedar corto", mientras que el inquilino "sabía que al décimo mes no tenía valor y al decimosegundo era igual que un café". A su entender, "generaba una distorsión total en los precios".

Pero en la actualidad, Teruel destacó que la situación es otra: "Empieza a haber oferta y lo que sale fuera de precio no lo convalidan, y la gente espera más. La mercancia no se va a regalar, pero tampoco se puede pagar algo que te deja mal parado. Es posible establecer un precio normal, con actualización cada cuatro meses. En la letra fina de la Ley, es libre y arreglamos como queremos".

También indicó que el mercado "se ordena" y descartó la idea de que los propietarios usarán un ajuste mensual, ya que en esos casos el inquilino no aceptará las condiciones y buscará otro alquiler dentro de la oferta. "El año pasado tuvimos solo dos alquileres. No puede ser. La gente estaba desesperada por alquilar y no había. Nos llamaban constantemente y no teníamos", remarcó el dueño de la conocida inmobiliaria local.

OFERTA Y DEMANDA, ¿UNA SEGURIDAD?

De acuerdo a su postura, el mercado se regulará desde la oferta y demanda, "porque habría una actualización, enganchada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que puede ser de forma trimestral o cuatrimestral". Y afirmó que si arreglan el precio base, "la actualización se puede llevar", a diferencia de antes, cuando "las expensas valían más que el alquiler".

DEROGACIÓN DE LA LEY

Al no haber una reglamentación vigente, tanto los costos como la fórmula de actualización o la moneda en la que se pagan los alquileres es determinada de manera "libre" entre las partes. Esto mismo sucede con los requisitos para ingresar.

Cuando anteriormente se pedía un mes de adelanto y otro de depósito, ahora los propietarios exigen que sea dos meses para la última categoría, mientras que también se le pide al inquilino una comisión del 6% (una cifra superior al 4% que se le pide al locador).