En un acto colmado de militancia, la nómina que encabeza Adriana Donzelli lanzó su propuesta para las elecciones internas del 15 de marzo, con un fuerte respaldo político y un mensaje centrado en la unidad, la defensa de la clase trabajadora y la responsabilidad histórica del peronismo en el contexto actual.

La lista “Peronismo Derecho al Futuro” realizó su presentación oficial y dio inicio a la campaña de cara a las elecciones internas del próximo 15 de marzo en el Partido Justicialista de Mar del Plata y Batán. El acto reunió a candidatos, referentes gremiales, dirigentes territoriales y representantes de distintas organizaciones del campo nacional y popular.

El espacio destacó que cuenta con más de 120 adhesiones, entre ellas las del gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el funcionario provincial Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis; la ministra Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Trabajo Walter Correa, entre otros dirigentes del peronismo provincial.

En su discurso, Adriana Donzelli abrió su intervención con un tono emotivo: “Compañeras, la verdad que es muy emocionante. Quienes me conocen saben que es un esfuerzo grande, porque hay mucho para decir”. En ese marco, agradeció “a cada uno y cada una” por el trabajo previo y definió la jornada como “un mojón en un camino que venimos construyendo hace un tiempo”.

La dirigente vinculó la construcción actual con la tradición histórica del movimiento y planteó la necesidad de asumir el momento político con claridad: “Nacimos el 17 de octubre; venimos de la gloria del pueblo, de la proscripción, de la persecución, de la frustración y de los sueños que nos invitaron a compartir Néstor y Cristina”. Y agregó que el peronismo debe “entender cuál es el lugar en la historia que nos toca y asumir nuestra responsabilidad histórica”.

En ese sentido, sostuvo que “están atacando no sólo los derechos, están atacando el corazón del peronismo, la dignidad y el esquema conceptual de defensa de la clase trabajadora”, y advirtió que la política nacional “tiene su expresión más brutal en Mar del Plata”, en referencia al impacto local de las medidas del gobierno de Javier Milei. “Es mucho más que discutir una licencia lo que está en juego”, remarcó.

Donzelli celebró que “la gran mayoría de las compañeras y compañeros peronistas de Mar del Plata nos hemos podido poner de acuerdo en algo tan central como es recuperar el partido como herramienta electoral, pero también como un espacio de formación, de asistencia, de inclusión social y de construcción de esperanza”. Además, puso en valor la participación de mujeres, juventudes, militantes con trayectoria y nuevas voces, señalando que la síntesis alcanzada “no es un rejunte ni una acumulación de organizaciones, sino una construcción colectiva que expresa un deseo político común”.

En clave de campaña, desde el espacio señalaron que en las próximas semanas trabajarán para “organizarnos para escuchar y abrazar a los compañeros y compañeras, convocarlos a la construcción de este nuevo tiempo”, con recorridas territoriales y encuentros sectoriales que apunten a fortalecer la participación de cara a la votación del 15 de marzo.

Finalmente, afirmó que el desafío requiere “esfuerzo, generosidad y lealtad con las enseñanzas de Perón y Evita”, y convocó a poner “por encima la causa del pueblo y la causa común” en esta nueva etapa interna que se definirá en las urnas.