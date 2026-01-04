Deportivo Norte y una victoria con la que se hace fuerte
Deportivo Norte comenzó el 2026 de la mejor manera y dio un paso importante en los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.
En el partido de ida, el equipo dirigido por Di Martino se hizo fuerte y logró una valiosa victoria que le permite encarar la revancha con ventaja.
El encuentro tuvo un inicio arrollador para el conjunto local. A los 5 minutos del primer tiempo, Miori abrió el marcador y, apenas tres minutos más tarde volvió a aparecer para marcar el segundo gol de la tarde, estableciendo rápidamente una diferencia clave en el desarrollo del juego.
La visita logró descontar gracias a Matías Ordozgoiti, quien capitalizó un centro de Mujica y una serie de errores defensivos. Una mala salida del arquero Zapata y un rechazo fallido de Fernández dejaron la pelota servida para que Ordozgoiti, desde el área chica, defina de chilena y mantenga con vida al conjunto de Olavarría.
Con este resultado, Deportivo Norte se ilusiona y buscará sellar la clasificación el próximo domingo a las 20:30 en el Estadio Buglione Martinese, donde se disputará el partido de vuelta y se conocerá al equipo que avanzará a las semifinales del Torneo Regional Amateur.
