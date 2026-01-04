En el partido de ida, el equipo dirigido por Di Martino se hizo fuerte y logró una valiosa victoria que le permite encarar la revancha con ventaja.

El encuentro tuvo un inicio arrollador para el conjunto local. A los 5 minutos del primer tiempo, Miori abrió el marcador y, apenas tres minutos más tarde volvió a aparecer para marcar el segundo gol de la tarde, estableciendo rápidamente una diferencia clave en el desarrollo del juego.

La visita logró descontar gracias a Matías Ordozgoiti, quien capitalizó un centro de Mujica y una serie de errores defensivos. Una mala salida del arquero Zapata y un rechazo fallido de Fernández dejaron la pelota servida para que Ordozgoiti, desde el área chica, defina de chilena y mantenga con vida al conjunto de Olavarría.

Con este resultado, Deportivo Norte se ilusiona y buscará sellar la clasificación el próximo domingo a las 20:30 en el Estadio Buglione Martinese, donde se disputará el partido de vuelta y se conocerá al equipo que avanzará a las semifinales del Torneo Regional Amateur.

