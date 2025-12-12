El domingo, los representantes del fútbol marplatense en el Torneo Regional Amateur, buscarán avanzar de fase en Olavarría.

Deportivo Norte buscará defender la ventaja, tras el 1-0 que consiguió en su casa con gol de Marco Miori. El equipo de La Perla visitará desde las 17:30 a Embajadores que juega de local. La particularidad de este estadio es que tiene césped sintético.

Atlético Mar del Plata visitará a Racing de Olavarría desde las 18:30. La llave se encuentra igualada en uno luego del empate en el “Pichi Fullaondo”

Cabe recordar que el ganador de cada serie se cruzarán entre sí en la siguiente instancia de los playoffs.





