Lo conseguido y, sobre todo, lo recorrido en 2024 y 2025 ilusiona al Aurinegro. Plantel, cuerpo técnico y dirigentes chocaron sus copas para brindar por el Año Nuevo y pedir un 2026 por el mismo camino. Aunque el valor del proceso es tan importante como entrar en la historia, y una cita con ella está programada para los primeros días del año que recién empezó.

Norte recibe el domingo a Racing de Olavarría, desde las 17.30 en el predio de la Ruta 2. Se trata de la ida de la segunda ronda de Playoffs en el Torneo Regional y la primera de cuatro fases que pueden depositarlo en el Federal, tercera categoría del fútbol argentino, donde están Círculo Deportivo, Kimberley y Alvarado, también representantes de la Liga Marplatense de Fútbol.

Racing viene de sacar a otro equipo local, Atlético Mar del Plata, pero Norte vengó el orgullo de la costa al superar a Embajadores en Olavarría por penales. Ahora, se viene el choque de los dos equipos con gran presente en cada una de sus ciudades.

El encuentro de ida será dirigido por una terna arbitral de La Plata. Augusto Domínguez será el juez principal, asistido por Ignacio Zdonek y Matías Bernasconi. En el conjunto dueño de casa, podrían debutar Miori y Verón, que llegaron a préstamo de Kimberley.

