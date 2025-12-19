Los dirigidos por Mauricio Di Martino suspiraron tras los penales, festejaron en Olavarría y despidieron el calendario competitivo con la misma ilusión que los acompañó en todo el 2025. Pero tendrán que poner la cabeza luego de brindar por Navidad y Año Nuevo en un desafío inmediato.

El fin de semana del 4 de enero jugarán los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur contra Racing de Olavarría, buscando encaminar el ascenso que se resolverá antes de finalizar el mes de marzo. El sueño de llegar al Federal suma argumentos realistas con incorporaciones de la mencionada categoría.

Mauricio Miori y Leonardo Verón, que jugaron en la tercera división del fútbol argentino para Kimberley, reforzarán a Deportivo Norte. Para el primero es el regreso a la institución y para el segundo, que jugó en Círculo Deportivo y el Dragón, la chance de brindar su experiencia en un club que sueña con el ascenso.

Norte irá con un plantel reforzado a jugarle el mano a mano al Chaira, un equipo que en las últimas temporadas incorporó para subir de categoría y será un mano a mano de los más jerarquizados en la Región Pampeana Sur.

