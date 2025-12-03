El mercado inmobiliario marplatense atraviesa uno de sus ciclos constructivos más activos de la última década, con más de 400 mil metros cuadrados de obra nueva aprobados en 2024. Buscar un departamento en venta en Mar del Plata representa una oportunidad concreta tanto para quienes desean establecerse de forma permanente como para inversores que apuntan a la renta turística en un destino que recibe millones de visitantes cada año.

Las propiedades más buscadas son los departamentos de uno y dos ambientes, con valores que actualmente parten desde USD 33.000 para monoambientes y USD 41.000 para unidades de dos ambientes. Para explorar opciones disponibles, considerá revisar departamentos en Mar del Plata que se adapten a tu presupuesto y objetivos.

Zonas estratégicas para comprar

La calle Güemes es una de las zonas más recomendables para invertir, siendo el sitio preferido de los turistas durante la temporada de verano y también durante el resto del año por su ubicación casi céntrica. Barrios como Playa Grande, Güemes y La Perla suelen ser muy demandados, con diferentes tipos de propiedades que tienen mejor rendimiento según la zona.

El sur, el frente costero y el eje Güemes–Chauvín concentran la mayor parte de los nuevos proyectos inmobiliarios, con barrios privados, edificios premium y viviendas pensadas para uso permanente. La elección de la ubicación influye directamente en la rentabilidad: las propiedades en la costa atlántica cercanas al mar y a centros de servicios mantienen mayor demanda y mejor valorización a largo plazo.

Inversión en Mar del Plata: renta turística vs. vivienda permanente

La inversión inmobiliaria sigue siendo una de las preferidas entre quienes tienen capacidad de ahorro, ya que una propiedad es vista como un activo concreto, transmisible y con potencial de renta que preserva el valor en el tiempo. Micro desarrolladores, inmobiliarias y constructoras se dedican a reformar departamentos antiguos a nuevos, entregan las unidades completamente equipadas y obtienen rentas del 30% en dólares.

Otro esquema es el que apunta al alquiler todo el año: muchos propietarios alquilan de marzo a diciembre durante el ciclo lectivo a estudiantes y después de diciembre a marzo lo alquilan a turistas en temporada alta de verano. Este esquema de alquiler temporario a lo largo del año puede dar como resultado rentas de entre un 6 y 7 por ciento, superior al 2 a 3% que rinde un alquiler tradicional.

Departamentos 2 ambientes en Mar del Plata: la opción más buscada

Características y ventajas

Los departamentos de 2 ambientes en barrios residenciales como Chauvín ofrecen superficie total de 63 m², con estar-comedor, cocina integrada de diseño moderno, dormitorio con placard empotrado y dos baños completos. Estas unidades resultan ideales tanto para vivienda permanente como para inversión por su versatilidad y demanda constante.

Rango de valores

Las unidades de 2 ambientes parten desde 60 m² con valores desde USD 120.000, mientras que las de 3 ambientes desde 98 m² alcanzan USD 185.000. Los de dos ambientes se comercializan entre USD 78.000 y USD 82.000 dependiendo de su ubicación.

Ubicaciones destacadas

A dos cuadras de la nueva terminal y a cinco cuadras de calle San Juan, con varios accesos y transportes a todos los puntos de la ciudad, en el barrio Nueva Terminal. La conectividad y cercanía a comercios, servicios y transporte público son factores determinantes en la valorización de estas propiedades.

Foto: Unsplash.

Departamentos frente al mar: inversión premium

Del otro lado de la ciudad, el frente marítimo vuelve a ser protagonista, con proyectos de categoría que avanzan de Playa Varese a Playa Grande, con torres con amenities, unidades de alta gama y diseño orientado a balcones amplios y vistas abiertas al mar. Ubicaciones como Gascón, Avenida Peralta Ramos, Avenida de los Trabajadores y Boulevard Marítimo concentran la oferta de departamentos con vista al mar.

Estas propiedades en la costa atlántica representan una inversión de mayor valor inicial pero con potencial de renta turística superior, especialmente durante Mar del Plata en verano cuando la demanda alcanza su pico máximo. La infraestructura turística consolidada, playas renovadas y oferta cultural todo el año elevan el atractivo de estas unidades.

Aspectos clave antes de comprar

Antes de concretar la compra de propiedades en la costa atlántica, es fundamental considerar varios factores que impactan directamente en la rentabilidad y experiencia como propietario:

Documentación y estado legal: verificá que los papeles estén al día y que no existan gravámenes o restricciones. Si el inmueble forma parte de un fideicomiso o está en sucesión, el proceso puede demorar. La escritura debe reflejar superficies exactas y características reales de la propiedad.

Análisis de rentabilidad: investigá las tendencias del mercado inmobiliario para identificar las mejores oportunidades, considerando que la rentabilidad de una propiedad puede verse afectada por su ubicación, proximidad a centros comerciales, transporte público, playas, escuelas y hospitales. Evaluá precios promedio por noche, ocupación histórica y demanda por temporada si pensás destinarla a alquiler turístico.

Estado de la propiedad: realizá una inspección exhaustiva antes de tomar una decisión, prestando atención al estado general de la construcción, posibles reparaciones o mejoras necesarias y la calidad de los materiales utilizados. Las unidades recicladas o a estrenar ofrecen ventajas diferentes según tu estrategia de inversión.

Opciones de financiamiento: el 2024 marcó un repunte significativo por la reaparición del crédito hipotecario, que en el interior representa el 50% de las consultas en las inmobiliarias. Explorá opciones de financiamiento como préstamos hipotecarios o líneas de crédito, comparando las tasas de interés y condiciones ofrecidas por diferentes entidades financieras.

Expensas y costos de mantenimiento: considerá los gastos mensuales de mantenimiento del edificio, impuestos municipales y servicios. Estos costos impactan en la rentabilidad neta de la inversión y deben estar contemplados en tu presupuesto inicial.

Foto: Shutterstock.

El mercado de departamentos en venta en la ciudad balnearia presenta un panorama dinámico con oportunidades concretas para diferentes perfiles de compradores.

El carácter mixto de la ciudad -con vida todo el año, polo turístico y barrios consolidados- sigue atrayendo demanda constante. Invertir en una propiedad hoy es más que adquirir un bien: es construir futuro, estabilidad y legado, en un contexto de reactivación donde el ladrillo vuelve a mostrar por qué sigue siendo una opción segura y rentable.

Ya sea que busques un departamento en venta en Mar del Plata para uso personal o como inversión, el análisis detallado de ubicación, estado de la propiedad y potencial de renta te permitirá tomar decisiones informadas que maximicen el retorno de tu inversión en este destino costero consolidado.