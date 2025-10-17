Un hombre de 51 años, que había denunciado ayer el robo de su auto, fue descubierto en su maniobra de intento de estafa tras comprobarse que su relato presentaba inconsistencias y que el vehículo se encontraba en un taller mecánico.

En primera instancia, el hombre se había presentado en sede policial asegurando que su Chevrolet Corsa gris había sido sustraído de Reforma Universitaria y Vértiz, donde supuestamente lo había dejado estacionado por diez minutos.

Las autoridades intervinientes comenzaron las tareas investigativas para esclarecer el hecho, por lo que a partir del análisis de cámaras del COM y LPR se determinó que la denuncia era falsa, ya que presentaba inconsistencias en la información proporcionada por el denunciante.

Según lo indicado por fuentes policiales, la información sobre recorridos previos al supuesto ilícito era apócrifa, lo que entorpeció inicialmente la pesquisa. Mediante el control de imágenes y relevamientos vecinales, el personal policial localizó el vehículo en un taller mecánico, donde el propietario lo había dejado para reparar el motor.

Así fue como se constató que el imputado había presentado la denuncia ante la compañía de seguros de manera oportuna. Inmediatamente, se intervino al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro legal del rodado.

Tras comunicación con la UFI Temática de Delitos Económicos, a cargo de David Bruna, se dispusieron actuaciones bajo la carátula de “falsa denuncia y tentativa de estafa”. El imputado fue notificado, aunque no se adoptaron medidas restrictivas sobre su libertad por el momento.