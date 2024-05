Continúa sin esclarecerse los casos denunciados de abusos hacia niños en el Jardín Provincial 939 “María Elena Walsh”. El hecho fue denunciado el pasado 18 de abril en la institución ubicada en Camusso 697 de Mar del Plata.

La denuncia salió a la luz tras haber detectado comportamientos extraños en uno de los nenes de tres años que asiste al Jardín, sobre los cuales su madre indicó: "Hace unos días empezó a tener un comportamiento extraño. Se empezó a hacer pis, caca, no quería que lo bañemos. Empezó con miedos, no quería que lo toquemos. Fuimos al Hospital Materno Infantil, nos dijeron que era positivo en abuso y nos mandaron a la Comisaría de la Mujer para seguir el correspondiente procedimiento”.

Asimismo, mencionó que luego de revisiones a su hijo y varios menores más que manifestaron las mismas reacciones, la institución reabrió, ya que "no pueden cambiar el personal porque la Justicia no les indicó nada”.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Vanesa Gómez, madre de uno de los niños, quien dijo que casi un mes después “no tenemos ninguna novedad. Estamos peleando con el sistema porque lamentablemente la justicia y los protocolos de educación que maneja el Consejo escolar, amparan a los docentes. Si una persona abusa a otra queda detenido pero acá como son maestras las leyes las ampara. Dicen que son inocentes hasta que los niños algún día puedan declarar”.

“El jefe distrital, Sebastián Elias, dice que no pueden hacer mas de lo que hicieron, por eso hoy el jardín reabrió sus puertas felizmente pero no garantizan el cuidado de los niños”, aclaró.

El enojo de la madre se originó a raíz de un comunicado emitido desde el establecimiento, en el que indicaron que reanudan las actividades con los niños. “Con expectativa y felicidad, estamos trabajando y planificando el reencuentro”, afirmaron las autoridades.

A ello, agregó: “Cómo pueden poner con felicidad sabiendo la amargura que hay en las familias. Me llama la atención que siempre trabajan con las cortinas cerradas. Ahora que nos pasó esto, uno observa los detalles. Esto pasó en el zoom y uno no puede mirar para adentro”.

“Hay padres de niños víctimas, que ya cambiaron a sus hijos de jardín y hay otros que ni siquiera los volvieron a anotar porque tienen miedo, ya que esta institución no es la primera en la que pasan estas cosas. El Consejo Escolar los ampara, la Justicia también. Tienen todos los protocolos preparados para defender a estos docentes pedófilos y los reubican en tareas pasivas. O sea que cuando uno va a quejarse ahí, te atiende un abusador de menores. De una forma u otra, te callan”, siguió Gómez.

“Nunca nos llamó nadie para ver ni cómo están los nenes físicamente. Una de las madres, que es testigo de cómo me dijeron que me tenía que callar, se comunicó con el Jardín para ver por qué a ella no le habían avisado que reabrían y la directora se hizo pasar por una maestra. No sé para qué miente con algo simple”, concluyó la madre de uno de los niños presuntamente abusado.