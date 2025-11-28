Dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la DDI tras el feroz ataque a la Escuela Primaria N°21 y la vivienda de un chico denunciado por un supuesto abuso a dos niñas que asistían a la misma institución educativa.

Desde la fiscalía, Alejandro Pellegrinelli, declaró en diálogo con El Marplatense que uno de los aprehendidos “es el autor principal del incendio y el otro fue vinculado a una causa por tenencia de estupefacientes”.

Asimismo, señaló que se “allanaron tres domicilios y nueve personas fueron imputadas en total. El resto fue notificados por participación en el incendio, daño agravado en la escuela y lesiones a la madre del menor”.

A la par del avance de la investigación, el Consejo Escolar comenzó con las reparaciones de la institución que lleva semanas con las clases suspendidas. En este sentido, Celeste González Bracciale, consejera escolar, explicó en diálogo con El Marplatense que “desde el día de los incidente se comenzaron las reparaciones. Primero se trabajó en el exterior, los vidrios, las cerraduras y las rejas. Después se hizo un relevamiento en el interior donde también hubo destrozos en las paredes”.

De igual modo, recalcó que “el Consejo Escolar que tiene a cargo la reparación de la infraestructura, ya las resolvió, lo único que está quedando pendiente es una reja exterior que se mandó a fabricar a medida y con eso concluirían las tareas”.

El monto hoy asciende a 7 millones de pesos entre el exterior e interior de la escuela N°21 y la secundaria N°54.

Por otro lado, aclaró que “como Consejo Escolar no tenemos competencia ni estamos a cargo de las decisiones que se relacionan a lo pedagógico e institucional, pero te puedo confirmar que los docentes ya se encuentran en la institución y seguramente estén trabajando en algún plan de continuidad pedagógica. Qué día van a retomar las clases depende de otro organismo, la Jefatura Distrital”.

Origen del caso

El 11 de noviembre un grupo de padres de la Escuela Primaria N°21 se apersonó en la institución, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, luego de que dos madres denunciaran que sus hijas habrían sido abusadas sexualmente por un alumno de un grado superior.

Con los alumnos fuera del colegio, los padres ingresaron generando destrozos y enfrentamientos que derivaron en la intervención de personal de prefectura para dispersar a los manifestantes.

No obstante, el grupo de familiares se dirigió hasta la vivienda del joven acusado y la prendieron fuego. La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo de la investigación donde se deberán esclarecer las denuncias de abuso sexual y los actos de violencia de los padres.