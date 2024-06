Una madre oriunda de la localidad de Cipolletti, Río Negro, se llevó un gran susto luego de que se enterara que su hijo de un año estuvo diez minutos solo en la calle y que las maestras del jardín de infantes que debían cuidarlo no se percataron de su ausencia. “Me dice: ‘El nene se escapó del jardín’, ahí entré en shock”, recordó sobre la charla que tuvo con la directora de la institución.

Como todas las mañanas, Candela Martínez dejó a su hijo de un año y seis meses en un jardín maternal ubicado en la calle General Paz del barrio El Manzanar antes de irse a trabajar. Luego, regresó al mediodía para retirarlo, pero el viernes pasado vivió un amargo momento al enterarse del peligro al que estuvo expuesto el menor de edad. Sin que las autoridades se dieran cuenta, se fue a la calle hasta que una pareja que pasaba por la cuadra lo regresó al establecimiento.

“Dejé a mi hijo para que lo cuiden y nadie en ningún momento se dio cuenta que él no estaba en el jardín, estuvo diez minutos solo en la calle y le podría haber pasado cualquier cosa”, denunció la mujer al confesar que el episodio le causó una gran angustia. Asimismo, reclamó a los directivos por no haberle avisado sobre lo ocurrido, ya que esperaron hasta la hora de salida para notificarla.

De acuerdo con el diálogo que la denunciante tuvo con el medio local LM Neuquén, el hecho ocurrió el viernes pasado cerca de las 09:30 horas, cuando el menor salió del jardín de infantes sin que sus movimientos fueran percibidos. Tiempo después, fue devuelto por una pareja que transitaba por la zona en una camioneta luego de que lo cruzaran solo en la vía pública.

A pesar de que no se especificó si el nene se encontraba en la vereda, en la calle o a qué distancia, la mujer que lo tomó en brazos habría interpretado que se trataba de un alumno del jardín de infantes, por lo que se dirigió hacia al establecimiento para dar aviso. No obstante, la madre fue notificada por la directora, quien la invitó a pasar a su despacho.

“Pensé que se cayó, llamaron a una ambulancia, cualquier cosa”, recordó Martínez sobre el momento en el que se enteró del incidente. Luego de que le preguntara si su hijo se encontraba bien, recibió una respuesta que la descolocó emocionalmente. “Me dice: ‘El nene se escapó del jardín’, ahí entré en shock”, mencionó al agregar que labraron un acta de lo ocurrido y se dio aviso a la Policía local.

Después de que se conociera la situación que tuvo que atravesar el menor, la mujer confirmó que iniciará acciones legales en contra del jardín de infantes. “Esto es una negligencia y no puede quedar así, porque no quiero que algo así o peor le pase a otra criatura”, reclamó al subrayar que desde la institución “minimizaron todo”.

“Yo pago para que cuiden a mi hijo mientras tengo que trabajar y lo menos que hicieron fue cuidarlo. No están capacitadas para estar ahí”, apuntó Martínez al manifestar: “Solo gracias a Dios no le pasó nada, pero no quiero ni pensar lo que pudo haberle ocurrido”. Asimismo, pidió ayuda para encontrar a la mujer que rescató al nene, debido a que quiere agradecerle y conocer más detalles sobre el incidente.

A mediados de mayo una situación similar se reportó en Villa La Lonja, un barrio popular ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba Capital, cuando un nene de un año fue encontrado por la Policía mientras merodeaba por la zona. El hecho sucedió la madrugada del 14 de mayo en la intersección de las calles Manuel Astrada y Río Negro, por donde el menor gateaba junto a un perro, la mascota de la casa, que lo acompañó durante todo el trayecto.

El subcomisario Ariel Britos, que participó del rescate, explicó en diálogo con Infobae cómo habría sido la salida del bebé de su casa: “Lo que pudimos hablar con la madre es que el perro tiene, aparentemente, la habitualidad de abrir la puerta, entonces la madre estaba con el niño, él se desliza de la cama, gatea hacia la puerta y sale a la calle”.

Después de que los efectivos identificaran a la madre del nene, constataron que había llegado a recorrer unos 70 metros de distancia aproximada. “Es relativamente cercano porque el nene, si bien estaba gateando, no estaba frío, estaba en buen estado de salud, estaba alegre”, detalló el agente al interpretar que el hecho habría sido producto de “un descuido, algo involuntario”.

A pesar de esto, se le dio intervención al Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia para que se investigue si se trató de un caso fortuito y si habría algún tipo de responsabilidad de los padres en lo ocurrido.



Fuente: Infobae.