En la ciudad de la Plata, un grupo de padres presentó una denuncia penal contra un ex juez y varias profesionales de la salud mental, a quienes acusan de haber intervenido en causas judiciales con informes presuntamente falsos que derivaron en la ruptura del vínculo con sus hijos.

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Según la presentación, impulsada por varios hombres que atravesaron procesos judiciales por denuncias de abuso que luego fueron desestimadas o archivadas, existiría un patrón en la elaboración de pericias psicológicas. Los denunciantes sostienen que esos documentos habrían sido utilizados para respaldar acusaciones que no prosperaron en la Justicia, pero que igualmente generaron consecuencias duraderas en el contacto familiar.

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De acuerdo con el planteo, las intervenciones de las profesionales presentarían similitudes entre sí, tanto en la metodología como en los contenidos, incluso en expedientes distintos. Esto despertó sospechas sobre la posible existencia de un accionar coordinado vinculado a una organización liderada por un ex magistrado.

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La denuncia incluye delitos como asociación ilícita, falso testimonio agravado y otras figuras vinculadas a la presunta manipulación de pruebas en causas sensibles. Además, se cuestiona el impacto de estas prácticas en los menores involucrados, ya que, según los denunciantes, habrían sido sometidos a tratamientos psicológicos que reforzaban hipótesis de abuso inexistentes.

Uno de los puntos más críticos señalados es la utilización de técnicas de evaluación que, según los abogados, podrían inducir respuestas en los niños. También remarcan que, pese a que varias causas fueron cerradas sin pruebas, en muchos casos no se restituyó el vínculo entre padres e hijos, lo que prolongó el conflicto familiar.

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La gravedad de las acusaciones motivó la intervención de organismos judiciales, que comenzaron a relevar información para determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica sistemática. Mientras tanto, el caso abre un fuerte debate sobre el rol de las pericias psicológicas en la Justicia y su impacto en procesos vinculados a la niñez.