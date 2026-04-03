Un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas reveló la existencia de una presunta operación de influencia impulsada desde Rusia con el objetivo de afectar la imagen del presidente Javier Milei. La investigación se basa en documentos filtrados que detallan acciones coordinadas en distintos países, incluida Argentina.

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Según el material analizado, la estructura conocida como “La Compañía” habría financiado la publicación de más de 250 artículos en medios digitales locales durante 2024, con una inversión estimada en unos 283.000 dólares. Estos contenidos, en muchos casos, combinaban información real con datos engañosos o directamente falsos para influir en la opinión pública.

La operatoria, que se extendió durante varios meses, habría coincidido con el posicionamiento internacional del Gobierno argentino en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El objetivo, según el informe, era debilitar la imagen del oficialismo, fomentar tensiones internas y amplificar discursos críticos.

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Además de la difusión de artículos, la investigación detectó el uso de identidades falsas, firmas inexistentes y cuentas en redes sociales destinadas a replicar y amplificar los contenidos. En algunos casos, incluso se identificaron pagos a intermediarios para facilitar la publicación del material.

El caso ya había sido advertido previamente por organismos de inteligencia locales, que llevaron la situación a la Justicia en 2025. Mientras tanto, la revelación volvió a poner el foco en las estrategias de desinformación y su impacto en el escenario político y mediático.

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