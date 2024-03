Comenzaron las clases, y por lo tanto, la actividad para los transportes escolares de Mar del Plata que llegaron con grandes expectativas en un contexto de inestabilidad económica.

No obstante, reconocen las grandes dificultades “sabiendo que el precio del combustible cuando terminamos en diciembre fue de 390 pesos y volvimos con un gasoil a 1040”, señaló Cristina Rubio, referente de transportes escolares, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, contó que en el final del ciclo lectivo del 2023 “habíamos llegado a los 25 mil pesos, hoy comenzamos entre los 50 y 75 mil pesos. Por lo que veíamos era, no una situación imposible, pero sí difícil por lo que estamos atravesando todos los argentinos, nosotros no somos la excepción en nuestro rubro”.

En resumen, “comenzamos bien, con muchos chicos, el precio del boleto tampoco estaba muy definido, así que nosotros siempre decimos que marzo es un mes muy especial porque los padres que compraron la mochila, el cuaderno, las zapatillas, el libro, tuvo mucho gasto y a lo mejor la combi la pospone más para abril”.

Sin embargo, “mucho transportistas han dejado el trabajo debido a que no pueden mantener las unidades debido al costo que traen”, comentó.

Las bajas se suman a las registradas en años anteriores, principalmente en el periodo de pandemia donde los transportistas escolares tuvieron que dejar la actividad y encontrar nuevas formas para subsistir.

En un balance de precios, dijo que “este lunes aumenta el boleto de transporte público de pasajeros, a 750 pesos, lo que da un valor a un papá de 66 mil pesos y nosotros estamos dentro de ese parámetro, incluso algunos por debajo de ese valor”.

Por otro lado, denunció que “nos encontramos con que durante el transcurso del mes en las redes sociales, que ahora es todo muy intenso, muchos papás con auto comenzaron a publicar que realizaban viajes como transporte escolar privado”.

Principalmente las familias de barrios periféricos, han optado por la modalidad Carpool para dirigirse a las escuelas o el trabajo por el gran incremento en el transporte que lejos está de estabilizarse.

Ante esta situación, “tuvimos una reunión con la gente de transporte la semana pasada, porque lo que solicitamos es que se le apliquen las misma multas y se utilice el mismo mecanismo de infracción que con nosotros por no estar habilitados para tal fin”.

“Un auto no es un transporte escolar, no tiene las medidas de seguridad, no corresponde que lleven seis o siete chicos en un auto o una camioneta, uno arriba de otro. Le solicitamos a la Municipalidad que sobre eso se haga un importante control, en todas las escuelas”, continuó.

Igualmente, aclaró que “no estamos hablando de un papá que lleva a su nene a la escuela y de gauchada lleva a dos o tres, sino que estamos hablando de gente que se está dedicando a hacer transporte escolar en vehículos particulares y no están habilitados”.

“No podemos obligar a un papá a que lo mande al transporte escolar, pero sí le pedimos que usen la lógica que es lo primordial, la seguridad de nuestros hijos”, concluyó.