Lorena Esther Balsamo es una mujer tandilense que, radicada en México, fue vista por última vez el 11 de octubre del año pasado en Quintana Roo, Cancún, donde vivía. Balsamo subió a un taxi en dirección a un banco para depositar dinero de la venta de una camioneta y no se supo más de ella.

Desde Tandil, su hermana Patricia relató el derrotero para que le tomaran la denuncia y se activara el protocolo de búsqueda. “Es una locura, parece que estuviera viviendo una película. No lo puedo creer”, expresó con angustia en diálogo con el diario El Eco de Tandil.

Desde el 11 de octubre se desconoce el paradero. La mujer fue vista por última vez cerca de su casa al abordar un taxi rumbo al Banco Azteca, en la Plaza de las Américas. Tras seis meses de búsqueda, su hermana Patricia decidió hacer público el caso, lo que permitió que en sólo horas la fiscalía mexicana incluyera a la mujer desaparecida en el Protocolo Alba, que coordina acciones para intentar dar con paraderos.

En el diálogo con El Eco de Tandil, Patricia contó que su hermana Lorena lleva nueve años viviendo en México, de manera legal. Se radicó allí para trabajar, iniciando una empresa dedicada a instalar equipos de aire acondicionado que se llamaba Aires del Sur, junto a un socio mexicano.

El último contacto que tuvo con Lorena fue el 5 de octubre, una semana antes de que desapareciera. “Lo único que sé, según me comentó su marido, es que ella pidió un taxi para ir a la Plaza de las Américas y también iba a ir a un banco que está en la Plaza de las Américas, el Banco Azteca, para depositar la plata de la venta de la camioneta, que habían vendido esa semana”, reseñó.

La mujer “jamás llegó” al banco, mientras que al marido “le empezaron a llegar mensajes de que habían secuestrado a mi hermana. Él hace la denuncia y después la policía descartó que fuera un secuestro pero yo ya no tuve acceso a más nada”. En tanto, explicó que le llegó un indicio sobre un taxi negro, modelo Chevrolet, al cual pudo subir Lorena, pero no recibió imágenes que la muestren abordando el vehículo.

Patricia lamentó que en seis meses “me pusieron mil y una traba para poder hacer la denuncia. Tuve comunicación con el consulado. Hice la denuncia acá, en la Policía Federal, pero no tenían jurisdicción. Después de hacer esto mediático, acá en Argentina, el lunes a la noche me tomaron la denuncia y me dieron el Protocolo Alba para mi hermana”, siempre de acuerdo con El Eco.

Entre todo lo que intentó para dar con el paradero de Lorena, la hermana menor contrató a un abogado en México. “Le mandé un permiso, un documento notarial de un escribano, para que él me represente en México. Lo peor que pude haber hecho fue mandar el documento por correo, tardó prácticamente casi dos meses y cuando le llega el documento, ahí empiezan las excusas”, explicó.

