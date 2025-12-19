Lo que comenzó como un plan de renovación de la planta municipal y una promesa de retiro digno para los guardavidas de General Pueyrredón, se ha transformado en una pesadilla administrativa y económica. Más de cien agentes municipales se encuentran hoy imposibilitados de jubilarse debido a una determinación unilateral del Instituto de Previsión Social (IPS) que desconoce aportes de ANSES, rompiendo contratos previos entre el Municipio y la Ley Nacional Jubilatoria de Guardavidas.

Campaña Municipal que no se Cumple

La administración del intendente Guillermo Montenegro fue la principal promotora de instar a los guardavidas con aportes mixtos (IPS y ANSES) a iniciar sus trámites jubilatorios. El objetivo era claro: renovar la planta de seguridad en playas y asegurar el retiro de los agentes con los requisitos acordes, a la caja provincial.

Cabe destacar, que los los gremios Sindicato de Guardavidas y Unión de Guardavidas Agremiados, vienen siguiendo esta gestión y han intervenido como parte interesada desde hace más dos años. Este sistema incluye un cobro mínimo opcional para que los trabajadores tuvieran un sustento mientras durase el trámite. Sin embargo, tras la firma del contrato de inicio y el cese de actividades, el IPS ha frenado todos los expedientes, sin resultados positivos.

El Conflicto de las "UTF" y el Requisito “Irrisorio”

El núcleo del conflicto radica en que el IPS solo reconoce servicios en Unidades Turísticas Fiscales (UTF). Gran parte de los afectados trabajó en balnearios de playa de la zona sur (desde Faro Norte hasta Acantilados), terreno que pertenece a Playas del Faro S.A.I. y no posee la categoría de UTF, al considerarse “tierras no fiscales” o que no dependen del estado, pero con explotación comercial “privada”.

Bajo este argumento, el departamento de autenticación de sistemas del IPS ha emitido intimaciones, que los trabajadores califican de "ridículas" e “improcedentes” :

Se les exige presentar certificados de contratos entre terceros (entre la empresa Playas del Faro y Balnearios concesionarios privados).

Se solicita documentación que el trabajador no posee y que las empresas no están obligadas a entregar.

Se ignora la gestión de más de dos años de los gremios ante la administración central del IPS y documentos con resoluciones interna administrativas firmadas por el concesionario.

Consecuencias: ¿Reincorporación o Juicio?

Al día de hoy, los guardavidas que confiaron en el sistema se encuentran recibiendo un porcentaje mínimo de su salario municipal y con el beneficio jubilatorio denegado. Ante la desesperación económica, algunos ya plantean la reincorporación laboral forzada al municipio, por vía judicial, dado que el beneficio previsional no se concreta después de más de tres años de haber firmado el contrato de aceptación que obliga el IPS y dar inicio al trámite jubilatorio.

"Habiéndose efectuado un análisis pormenorizado, se deberá acreditar si los servicios fueron desempeñados en Playas del Faro S.A.I. bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante", reza la intimación que pone un plazo de 20 días hábiles a los trabajadores, sin sustento legal claro.

El Precedente Judicial

Mientras la vía administrativa parece cerrada, la justicia ha comenzado a dar la razón a los trabajadores. Hasta el momento, escasos guardavidas han logrado jubilarse, pero no por la gestión normal del IPS, sino a través de Recursos de amparo.

La pregunta que ya circula en los pasillos municipales y en las playas es contundente: ¿Quién se hará cargo de los costos monetarios y legales de semejante error de gestión?

Mientras tanto, más de cien guardavidas municipales marplatenses con aportes de balnearios privados, quedarán a la deriva y sin jubilación, víctimas de una traba burocrática que parece ignorar el IPS y la gestión Municipal actual de la ciudad de Mar del Plata.