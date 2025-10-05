A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le requirió al gobierno comunal que brinde detalles sobre las razones por las cuáles la Dirección General de Licencias de Conducir decidió no reconocer los exámenes teóricos aprobados por 301 estudiantes, en el marco del programa municipal Mi Primera Licencia durante el año 2024.

Asimismo, pidieron que se explicite las medidas a tomar para solucionar el perjuicio ocasionado a los alumnos afectados por la medida.

En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, la bancada opositora explicó que “la implementación del programa municipal entre 2021 y 2024 tuvo el fin de impartir educación vial a estudiantes de secundaria", aunque luego "la Dirección General de Licencias de Conducir decidió no reconocer los exámenes teóricos aprobados por un grupo de más de 300 jóvenes”.

Además, se puntualizó que “Mi Primera Licencia, desarrollado por la Dirección General de Licencias de Conducir junto a la Secretaría de Educación, fue concebido como una instancia de educación vial dirigida a alumnos del último año de la escuela secundaria, con el objetivo de concientizar y brindar contenidos primordiales sobre seguridad vial y normas de tránsito”.

Y se detalló que “la propuesta consistía en que los alumnos cursaran tres encuentros de una hora y media y superasen una evaluación final. En caso de haber cumplimentando aquellos requisitos, se daba por aprobado el examen teórico al momento de iniciar el trámite formal de la licencia de conducir, debiendo los estudiantes rendir únicamente la prueba práctica de manejo”.

A continuación, los ediles K denunciaron que a pesar del “compromiso asumido y el esfuerzo y tiempo invertido por los estudiantes, la Dirección General de Licencias de Conducir decidió no reconocer los exámenes teóricos aprobados por los estudiantes del ciclo 2024, obligándolos a rendir nuevamente una instancia que ya habían superado satisfactoriamente”.

“Esta decisión unilateral e inconsulta representa un incumplimiento de la promesa institucional que dio sustento al programa, y genera un grave perjuicio y frustración para los estudiantes que confiaron en la palabra del Municipio”, indicaron y reclamaron que el Ejecutivo local “brinde una explicación clara y detallada sobre las razones que motivaron esta decisión y las medidas que se tomarán para solucionar el perjuicio causado a los 301 estudiantes afectados”.