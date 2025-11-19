A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor de la Plaza Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada entre las calles Carasa, Lebensohn, Vernet y Giacobini del barrio Punta Mogotes.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se indicó que “dicha plaza constituye un espacio verde de enorme valor para la comunidad, siendo el pulmón del barrio y un lugar de encuentro, recreación y esparcimiento tanto para los vecinos de la zona como para las personas turistas que visitan una de las áreas más emblemáticas y turísticas de la ciudad”.

A continuación, se remarcó que “los espacios verdes públicos cumplen un rol fundamental en la calidad de vida urbana, ofreciendo contacto con la naturaleza, oportunidades para la actividad física, el juego y la socialización, y contribuyendo al equilibrio ambiental de la ciudad”.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, se denunció que “actualmente la Plaza Miguel de Cervantes Saavedra presenta múltiples problemas de mantenimiento y conservación”. Al mismo tiempo, se detallaron los problemas en ese espacio público: falta de cestos de residuos, lo que genera acumulación de basura y deterioro del entorno; césped muy alto y falta de corte periódico, que dan un aspecto de abandono; juegos en mal estado, oxidados y sin mantenimiento adecuado;ausencia de juegos con ajustes razonables para niños con discapacidad; monumento vandalizado, lo que afecta el patrimonio cultural del lugar.

“En el marco de las responsabilidades propias del Municipio, resulta necesario que intervenga en el mantenimiento y la puesta en valor integral del espacio, garantizando su uso seguro, accesible, y digno para toda la comunidad”, destacaron los ediles K.

Ads