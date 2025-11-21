A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Departamento Ejecutivo local que informe sobre si el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) cuenta al día de la fecha con cobertura anestesiológica para la realización de estudios endoscópicos digestivos.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se indicó que “se han recibido continuas quejas de usuarios del sistema público de salud y de trabajadores de la salud que advierten sobre la suspensión y falta de realización de estudios gastroenterológicos del CEMA, debido a la inexistencia de un convenio activo con anestesiólogos, lo que ha derivado en turnos pendientes con grandes demoras, afectando la continuidad diagnóstica de los pacientes y sobrecargando la derivación al Hospital Interzonal General de Agudos, dependiente de la Provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, se denunció que “la ausencia de un servicio de gastroenterología y la falta de profesionales anestesiólogos no solo afecta la capacidad operativa del CEMA, sino que incrementa de forma considerable la inequidad al acceso de la salud, ya que deja sin cobertura diagnóstica a quienes dependen exclusivamente del servicio de salud pública”.

“La imposibilidad de realizar estudios endoscópicos a tiempo tiene graves consecuencias clínicas, donde la demora puede ser vital agravando la evolución de la enfermedad. La deficiencia estructural de la planificación sanitaria, situación agravada por la falta de profesionales de la salud y la carencia de coordinación entre los niveles de atención del sistema público de salud municipal, se evidencia en las largas esperas y en la falta de transparencia en la asignación de turnos”, añadieron desde la oposición.

Y consideraron que “resulta imperioso conocer si la falta de convenio con profesionales anestesiólogos responde a un conflicto administrativo o presupuestario, o bien a deficiencias en la planificación de la Secretaría de Salud, ya que cualquiera de esas causas impacta directamente en la salud de los vecinos del Partido de General Pueyrredon”.

“El acceso equitativo a la salud es un derecho humano fundamental, obligando al Gobierno del Partido de General Pueyrredon a garantizarlo, adecuando servicios de salud públicos accesibles, oportunos y de calidad”, sentenciaron desde el pultismo.