El concejal del bloque Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Horacio Taccone, realizó un pedido de informe al Gobierno comunal ante la preocupación por la falta de grúas en el área de Tránsito y Seguridad.

Ads

A su vez, advirtió que “los autos que tienen que ser remolcados no cuentan con las grúas para cumplir esa tarea y esta situación afecta la organización del tránsito de todo el Partido de General Pueyrredon”.

“Detectamos que el municipio no cuenta con ninguna grúa para toda la ciudad en un proceso que creemos que busca perjudicar el servicio público para justificar su privatización”, denuncia.

Ads

Puede interesarte

El edil señaló que “hasta hace poco había tres vehículos, dos destinadas a la Patrulla Municipal y la restante para Tránsito. Se rompieron y en este momento no hay ninguno”.

En ese marco, el presidente del bloque de AM-MDF comparó el modus operandis de la falta de grúas con lo ocurrido con el estacionamiento medido y la licitación para el Estadio José María Minella.

Ads

“Con el estacionamiento medido no les dieron a los agentes de tránsito los materiales de trabajo mínimo, como un teléfono celular, para que no puedan hacer su trabajo y en el Minella inhabilitaron la platea techada para justificar un proceso de privatización que todavía no está claro en qué va a terminar”, añadió el concejal.

Puede interesarte

Asimismo, Taccone plantea que “el servicio de grúas es fundamental para la seguridad vial y el cuidado de todos los marplatenses. No debe tener una finalidad recaudatoria, que es lo que buscan con una eventual privatización”.

“Todos los días se presentan casos de accidentes de tránsito donde los autos deberían ser removidos al playón municipal con grúas con personal de tránsito y ante la ausencia de las mismas apelan al servicio de grúas del seguro del vehículo accidentado. ¿Qué pasa cuando no tiene seguro? No tiene manera de removerlo”, remarcó.

Ads

“Un caso similar se da en los pocos operativos de alcoholemia cuando se detecta algún conductor alcoholizado y ante la ausencia de las grúas se ven obligados a llamar a un conductor designado”, detalló.

Por último, Taccone dijo que “esto también es un problema para el personal municipal que queda desprotegido para realizar su tarea y para los vecinos que ven cómo un deficiente servicio municipal afecta su seguridad vial, que es la segunda causa de muertes en el país”.