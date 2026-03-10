Según explicó el letrado, las objeciones fueron planteadas como una cuestión preliminar al inicio del debate oral y apuntan principalmente a la jurisdicción en la que se llevó adelante la investigación y a la falta de pruebas clave.

Luis Tagliapietra aseguró que una de las principales irregularidades tiene que ver con la forma en que la Armada realizó la denuncia tras la desaparición del submarino en noviembre de 2017.

“El primer problema es que la Armada hizo forum shopping, es decir, eligió en qué juzgado presentar la denuncia”, afirmó. Según explicó, el jefe de los abogados de la fuerza fue enviado a realizar la presentación en los tribunales federales de Comodoro Rivadavia cuando, a su entender, la denuncia debería haberse radicado ante la Cámara Federal de Comodoro Py.

De acuerdo con el abogado, posteriormente se determinó que el juez que intervino inicialmente no tenía competencia para investigar el caso.

El abogado también señaló que, cuando la Armada presentó la denuncia, omitió un dato clave sobre el lugar de la desaparición del submarino: la distancia respecto de la costa. “Cuando sacamos las cuentas, resultó que el submarino estaba a más de 300 millas de la costa”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los juzgados federales costeros (como los de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia) tienen competencia territorial hasta la milla 200 sobre el Atlántico Sur, por lo que, según su interpretación, no correspondía que investigaran el caso.

Para Tagliapietra, la causa debió tramitarse en la Justicia federal de Mar del Plata, ya que allí se encuentra el asiento natural del submarino y fue el último puerto desde el cual zarpó formalmente antes de su desaparición. “Por eso veníamos pugnando desde hace tiempo para que la investigación continuara en Mar del Plata y que el juicio también se realizara allí”, explicó.

El segundo cuestionamiento planteado por la querella está relacionado con la falta de pericias sobre los restos del submarino, que fueron hallados un año después del hundimiento.

Según Tagliapietra, una vez que se encontraron los restos era fundamental realizar estudios técnicos exhaustivos para determinar las causas del desastre. Sin embargo, afirmó que esas pericias nunca se llevaron a cabo. “La realidad es que no se hizo absolutamente nada. Solamente se realizó una pericia informática para verificar si las imágenes eran reales”, señaló.

El abogado recordó que en 2020 la Cámara Federal ordenó a la jueza de instrucción que realizara todas las pericias necesarias y convocara a un equipo de expertos para analizarlas algo que, según denunció, tampoco se concretó.

Para el representante de los familiares de las víctimas, estas irregularidades podrían tener consecuencias directas en el resultado del proceso judicial. “Lo que nos preocupa es que todo esto derive en la absolución de todos”, advirtió.

El juicio busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.