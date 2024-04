En las últimas horas se divulgó mediante redes sociales el caso de una mujer marplatense con dengue positivo la cual comenzó con los síntomas desde el pasado viernes cuando volvió de un viaje a San Luis y hoy se encuentra internada.

El hecho se dio a conocer mediante su hermana Gabriela Correa, quien explicó la lamentable situación que debió atravesar luego de que no quisieran internarla, pese al mal estado de la mujer y las hemorragias que sufrió producto de la enfermedad.

"Quiero dar a conocer un caso de dengue que estamos transitando en mi familia. Mi hermana está internada en la Clínica del Niño y la Familia desde que volvió de su viaje en San Luis el día viernes. El sábado empezó con fiebre, se acercó a la guardia el domingo, le hicieron los estudios y le dieron positivo. La mandaron a su casa. Tuvimos que volver el martes, le hicieron análisis de sangre y los glóbulos blancos le dieron muy bajo. La volvieron a enviar a su domicilio. Ahí fue cuando empezó con hemorragias y su esposo se asustó así que la volvió a traer de urgencia. No la querían internar, tuvo que llamar a un médico conocido, el director de otra clínica para que le dieran bolilla", expresó.

"Fue todo forzado porque no querían internarla. Hoy viernes mi hermana sigue igual, está con suero. Pasaron cinco médicos por ella. El jueves se presentó una doctora de la Clínica 25 de mayo porque no saben cómo proceder en la Clínica del Niño. Hoy la vio otra profesional. Pedí los estudios con los que mi herma ingresó a internarse y no estaban, desaparecieron. Así que me puse firme para que aparezcan y por suerte ya los tengo en mano con el diagnóstico positivo", dijo Correa.

"Quiero que se de a conocer este caso que nos tocó hoy a nosotros, como otros muchos que se esconden y son positivos. La gente la pasa bastante mal y los médicos no saben cómo afrontarlo", sentenció la mujer.