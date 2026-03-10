El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, expresó su preocupación por el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas del Municipio de General Alvarado y solicitó al intendente Sebastián Ianantuoni la adopción de medidas urgentes para corregir distintas irregularidades detectadas en el área.

Ads

La entidad profesional elevó una nota formal en la que detalla una serie de falencias administrativas y técnicas que, según indicaron, se vienen registrando desde hace más de un año y que afectan tanto a los profesionales matriculados como al control de las construcciones en el distrito.

Puede interesarte

Entre los principales problemas mencionados aparecen demoras reiteradas y arbitrarias en la tramitación de expedientes técnicos, pérdida de documentación física y la ausencia de un sistema administrativo eficiente que permita garantizar el seguimiento y resguardo de los trámites.

Ads

Además, desde la institución advirtieron sobre la falta de controles técnicos en el territorio, una situación que —según sostienen— favorece la proliferación de obras clandestinas realizadas sin la intervención de profesionales habilitados.

Otro de los puntos señalados refiere a la intervención de personal municipal no matriculado en tareas técnicas de control, lo que para la entidad representa una transgresión a la normativa vigente que regula el ejercicio profesional.

Ads

Ante este escenario, el Colegio solicitó al municipio que se adopten medidas para regularizar el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas, mediante una estructura administrativa eficiente, sistemas de respaldo documental y controles de plazos acordes a la legislación vigente.

También pidieron que las funciones técnicas sean desempeñadas por personal debidamente matriculado y que se refuerce la fiscalización de obras en el territorio para desalentar prácticas clandestinas y garantizar la seguridad en las construcciones.

Finalmente, desde la entidad advirtieron que, de no revertirse la situación, podrían avanzar con acciones legales en defensa de los derechos de los profesionales matriculados y del correcto funcionamiento del área.