Un grupo de vecinas del barrio porteño de Recoleta denunció a un hombre de 27 años, identificado como Adriel S. C. O, de adoptar gatos para luego asesinarlos y cocinar su carne, presuntamente destinada a personas en situación de calle. El caso generó conmoción en redes sociales y ya es investigado por la Justicia.

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Según relataron proteccionistas y rescatistas, el sospechoso utilizaba identidades falsas para ganarse la confianza de refugios y organizaciones dedicadas al rescate animal. Tras retirar a los gatos, pocas horas después comunicaba que habían muerto bajo explicaciones similares en todos los casos.

Las denunciantes sostienen que existirían al menos 16 animales afectados y aseguran que el acusado también habría grabado situaciones de tortura y maltrato para difundirlas en plataformas clandestinas de internet.

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El hombre señalado en la causa es cocinero y, de acuerdo con los testimonios difundidos, habría mantenido contacto frecuente con refugios de animales de la Ciudad de Buenos Aires. Vecinas del barrio afirmaron además que actualmente desconocen su paradero y sospechan que podría haberse trasladado fuera de Capital Federal.

El caso volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer los controles sobre adopciones responsables y endurecer las sanciones vinculadas al maltrato animal en Argentina.

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