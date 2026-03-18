Una serie de denuncias sacudió al sistema de protección de menores en Panamá tras conocerse que niñas de apenas 8 y 9 años quedaron embarazadas mientras se encontraban alojadas en albergues estatales. La gravedad de los casos generó una inmediata reacción social y política, al poner en duda las condiciones de resguardo en espacios que deberían garantizar la integridad de los niños.

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La información fue dada a conocer en el marco de reportes oficiales y advertencias de organismos vinculados a la niñez, que señalaron posibles situaciones de abuso dentro de los centros. Esto dejó en evidencia no solo hechos de extrema vulnerabilidad, sino también fallas estructurales en los controles y en la supervisión de los establecimientos.

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Los albergues involucrados forman parte del sistema estatal encargado de asistir a menores en situación de riesgo, por lo que el escándalo profundiza las críticas hacia las autoridades responsables. En particular, se cuestiona la capacidad de prevención, el seguimiento de los casos y la respuesta ante señales de alerta previas.

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Frente a este escenario, se impulsaron pedidos de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo pudieron ocurrir estos hechos sin ser detectados a tiempo. Además, distintos sectores reclaman cambios urgentes en el funcionamiento del sistema, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El caso reabre el debate sobre el estado de los dispositivos de cuidado infantil en Panamá y la necesidad de implementar políticas más eficaces que garanticen entornos seguros para los menores bajo tutela estatal.

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