A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local llevar adelante tareas de mantenimiento, reparación y puesta en valor de la Plaza José Riú ubicada en el barrio Jorge Newbery, delimitada por las calles Alvarado, República de Siria, Castelli y Portugal.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se denunció “el estado de abandono, así como la falta de infraestructura” en el mencionado espacio público.

En ese marco, se indicó que se trata de “un espacio verde público, urbano y al aire libre, destinado al esparcimiento, la recreación y el encuentro en el barrio Jorge Newbery”.

Ads

Puede interesarte

A su vez, se detalló que actualmente la plaza carece de juegos infantiles, “lo cual limita el derecho de los niños al juego tanto como a espacios de socialización seguros y recreativos”.

“Asimismo, el lugar presenta microbasurales en dos esquinas, lo cual afecta la higiene, la salud y la seguridad de la comunidad. Además. carece de iluminación, bancos, rampas de accesibilidad, que son elementos indispensables para que este espacio pueda ser utilizado en condiciones dignas”, se puntualizó y se destacó: “Resulta fundamental la colocación de señalética además de un cartel identificatorio con el nombre de la plaza, ya que no sólo otorga identidad y reconocimiento al espacio, sino que también, contribuye a su apropiación comunitaria”.

Ads

“Es responsabilidad del Estado Municipal garantizar el mantenimiento de todos los espacios públicos de la ciudad. Poner en valor esta plaza significa garantizar derechos básicos de recreación, inclusión y seguridad para los niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo la calidad de vida de toda la comunidad barriada”, sentenciaron los ediles K.