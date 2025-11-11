La Red Institucional Batán, integrada por distintas organizaciones sociales de la zona, expresó su “profunda preocupación” por la situación actual del Centro de Atención Primaria de la Salud Estación Chapadmalal.

Ads

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la entidad denunció “el desabastecimiento en recursos humanos y materiales en el CAPS Estación Chapadmalal, lo que afecta gravemente la prestación de los servicios de salud y la continuidad de la atención primaria”.

En el documento, se señaló además que “la sala no cuenta actualmente con personal de coordinación ni administrativo, y que los servicios de obstetricia y otras áreas básicas son insuficientes para las demandas de la comunidad local”.

Ads

Puede interesarte

Además, se sostuvo que “la sala de salud más próxima se encuentra en Batán, lo que implica un traslado de varios kilómetros para vecinos, muchas veces sin medios de transporte disponibles, dificultando el acceso efectivo al sistema sanitario”.

En ese sentido, se remarcó que “esta situación vulnera el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Nacional, en tratados internacionales y en la Ley Nacional N°26.529 de Derechos del Paciente, así como en la Ley Provincial N°13.066 de Régimen de Atención Primaria de la Salud”.

Ads

“En el contexto actual resulta indispensable conocer las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud Municipal para garantizar la continuidad y la calidad de la atención en el CAPS Estación Chapadmalal, así como los planes de fortalecimiento previstos para la zona sur del distrito”, afirmaron los vecinos consultados por este portal de noticias.

Puede interesarte

La Red Institucional Batán constituye un “espacio de trabajo corresponsable y articulado entre instituciones educativas, sociales y comunitarias que se reúnen periódicamente con el objetivo de fortalecer la atención y el acompañamiento a la población del territorio”, según se explicó.