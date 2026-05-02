El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que afecta a afiliados en distintas provincias, tras auditorías que revelaron sobrefacturación, recetas apócrifas y prestaciones fantasma en el sistema.

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Según los relevamientos realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, las maniobras no constituyen hechos aislados, sino que se repiten con patrones similares en distritos como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

Entre las principales irregularidades identificadas, se destaca la sobrefacturación de anteojos: prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de mayor costo, hasta cinco veces superiores. De acuerdo con el informe, “un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204”.

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También se detectaron “prestaciones fantasma”, consistentes en consultas y estudios que nunca se realizaron, con casos en los que “hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico”.

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El esquema incluía además circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a jubilados por lentes que debían ser gratuitos. En algunos casos, se ofrecían productos fuera de cobertura con sobreprecios que alcanzaban “hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos”.

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En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio estimado en $10,4 millones, mientras que en Entre Ríos se registraron 613 casos con recetas emitidas sin dioptrías, lo que fue calificado como “facturación sin sustento médico real”.

Las investigaciones forman parte de un proceso más amplio que ya derivó en al menos seis causas judiciales activas. Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Rafaela, donde se solicitó el juicio oral para un médico y una farmacéutica por la emisión de 636 prescripciones falsas, detectadas a partir del rastreo de direcciones IP.

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención incompatibles con la práctica médica, como el caso de un profesional que registró 689 órdenes en un solo día.

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Las auditorías se iniciaron bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir detectó un déficit de 92.000 millones de pesos. Según indicaron fuentes del organismo, la actual administración ya recortó cerca de 90.000 millones en gastos políticos e innecesarios, además de implementar controles más estrictos y monitoreos permanentes para garantizar la correcta asignación de recursos.

Fuente: con información de Noticias Argentinas