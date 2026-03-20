El concejal Diego García, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto para impulsar la recuperación y puesta en funcionamiento de diversas fuentes ornamentales de Mar del Plata que actualmente se encuentran fuera de servicio y en estado de deterioro. La iniciativa propone que el Departamento Ejecutivo avance en estas tareas a través del Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, una herramienta vigente que permite vincular al sector privado con el mantenimiento y mejora de espacios urbanos.

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Entre los puntos incluidos en el proyecto se encuentran la Fuente de Aguas Danzantes de Plaza del Milenio, la de la Peatonal San Martín, la Fuente Alberdi en Punta Iglesia, la Fuente de la Sirena en Plaza San Martín y la ubicada en la Plazoleta Jorge Luis Borges. Según García, se trata de sitios emblemáticos que forman parte de la identidad local y que durante años funcionaron como espacios de encuentro para vecinos y turistas.

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El edil remarcó el deterioro actual de estas estructuras y planteó que su recuperación podría concretarse sin costo para el Estado mediante el padrinazgo de empresas o instituciones, tal como ya ocurre con otros espacios públicos de la ciudad. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa apunta a revalorizar estos lugares históricos y devolverles su funcionalidad como parte del patrimonio urbano marplatense.

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