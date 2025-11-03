Personal del Comando de Patrulla Municipal intervino este lunes en Bartolomé Mitre 2500, tras recibir aviso de la directora de la Escuela N°24 “Manuel Belgrano” sobre un incidente protagonizado por un hombre de 42 años.

Según el relato, el imputado habría proferido improperios hacia las alumnas e intentado tocar a una de ellas sin lograrlo, retirándose luego hacia Falucho y Bartolomé Mitre, donde se tornó hostil con el personal policial.

La Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, indicó que no se adoptaron medidas inmediatas respecto del imputado. Se dispuso el inicio de actuaciones por “Infracción al Artículo 78 del Decreto Ley 8071/73” y la recepción de la declaración testimonial de la directora del establecimiento.

