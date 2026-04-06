El exarquero de Boca Juniors, Carlos Navarro Montoya, quedó en el centro de una controversia judicial tras ser denunciado por los propietarios de un restaurante de Tandil, quienes lo acusan de haber acumulado una deuda cercana a los 10 millones de pesos.

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Según relataron los dueños del local, el exfutbolista y su cuerpo técnico habrían consumido durante meses en el establecimiento sin abonar, bajo la promesa de que los gastos serían cubiertos más adelante o por el club Santamarina, al que dirigía en ese momento.

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De acuerdo con la denuncia, los consumos quedaron registrados en tickets firmados por el propio Navarro Montoya, además de otros documentos y registros que respaldarían el reclamo.

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“Después arreglamos”, habría sido una de las frases reiteradas por el exarquero, según los denunciantes, quienes aseguran que tras su salida de la ciudad nunca se concretó el pago.

Por su parte, Navarro Montoya rechazó las acusaciones y sostuvo que la responsabilidad es del club. “El club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que tampoco a mí ni a mi cuerpo técnico”, afirmó, y señaló que la situación se encuentra en instancia de conflicto legal.

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El caso será llevado a la Justicia bajo la figura de una posible estafa, mientras los propietarios del comercio aseguran que su único objetivo es recuperar el dinero correspondiente a los consumos realizados.