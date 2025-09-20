A más de un año de la denuncia realizada por dueños de caballos sobre el robo de equinos para faenado, finalmente el Municipio brindó una respuesta oficial al pedido que se presentó ante el Concejo Deliberante. Sin embargo para el concejal Diego García, de Unión por la Patria, la respuesta del Ejecutivo llegó “totalmente fuera de tiempo” y por lo tanto “va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

García señaló que el proyecto de solicitud de información fue tratado, pero destacó que las respuestas de las distintas secretarías llegaron con un retraso significativo: “Habíamos solicitado la información hace ya un año y meses. Si bien fueron respondiendo diferentes secretarías, es un tema que quedó atemporal, porque las respuestas llegaron en noviembre del año pasado, pero recién ahora el Ejecutivo las cargó al sistema”.

El edil también hizo hincapié en las sospechas que circulaban entre los vecinos sobre el destino de los caballos robados, indicando que “la respuesta que le podemos dar a los vecinos, la verdad que quedó totalmente fuera de tiempo”. En ese sentido, lamentó que la investigación no haya avanzado con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos y brindar tranquilidad a la comunidad.

Asimismo, el concejal reconoció que respondieron la Secretaría de Seguridad, Inspección General, la Patrulla Rural, pero lamentó que “cuando se responde y no se envía al Concejo Deliberante la documentación que llegan desde las secretarías o que envían los secretarios, pasan estas cosas, va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

Finalmente, García recordó la gravedad del problema en el pasado, mencionando una movilización significativa de vecinos al Palacio Municipal: “El año pasado hubo una movilización muy importante al Palacio Municipal, donde vino gente de a caballo para mostrar lo que estaba pasando en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Y hoy se terminó archivando el proyecto porque ha quedado fuera de término”.

