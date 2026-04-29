De acuerdo con la presentación judicial, los hechos se remontan a 2021, cuando la denunciante tenía 16 años y asistía a la institución. En ese contexto, el entrenador de 47 años habría comenzado a generar situaciones de cercanía indebida, aprovechando traslados y prácticas deportivas para avanzar con conductas inapropiadas.

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Según el relato de la joven, los episodios fueron escalando con el tiempo. En una de las situaciones denunciadas, el hombre la llevó a su domicilio bajo el pretexto de entrenar y, mientras ella esperaba para regresar al hogar donde residía, inició un contacto físico que derivó en un intento de abuso. La víctima aseguró que logró apartarse, pero que los hechos continuaron posteriormente.

La denunciante también indicó que el acusado intentaba justificar su accionar con comentarios de carácter sexual y promesas de “enseñarle”, pese a su negativa. Los abusos, siempre según su testimonio, se habrían prolongado durante meses e incluso años, hasta aproximadamente 2025.

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El caso tomó estado público en las últimas horas y generó fuerte conmoción. Tras conocerse la denuncia, el club activó su protocolo de género y decidió apartar preventivamente al entrenador mientras avanza la investigación judicial.

Fuentes del caso indicaron que la causa se encuentra en manos de la Justicia platense, que deberá determinar las responsabilidades penales del acusado a partir de las pruebas y testimonios recolectados.

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Fuente: Agencia NA