“Descartan la merluza porque están buscando únicamente calamar. Por eso arrojan grandes cantidades de pescado al agua: es una depredación terrible del recurso”, señaló Damián Basail, referente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Mar del Plata, tras la denuncia que el gremio realizó contra Luis Santander, propietario de los buques pesqueros Nddanddu y Marlene del Carmen.

Las denuncias difundidas a través de un comunicado se basan en los testimonios de los tripulantes, quienes afirmaron que fueron obligados por los capitanes y la empresa a realizar prácticas ilegales bajo amenazas de despido. “Realizamos la denuncia a través de la vía legal correspondiente. Presentamos todas las actuaciones necesarias para ponerle un freno a este empresario, que desde hace tiempo viene haciendo lo que quiere dentro de la industria pesquera”, indicó Basail en diálogo con El Marplatense.

El dirigente gremial señaló que esta situación se dio en el Nddanddu. Y si bien en el Marlene del Carmen “todavía no ha presentado novedades formales, sabemos que está realizando las mismas prácticas, ya que ambos están pescando en la misma zona”. En ese sentido recordó que “deberían capturar merluza, pero lo que hacen es pescarla y luego arrojarla al mar para quedarse únicamente con el calamar. Esto constituye una depredación total del recurso pesquero”.

Con referencia a lo que sucede en el Marlene del Carmen, Basail aseguró que los marineros “se estarían acercando a la Prefectura para radicar la correspondiente denuncia por estos hechos”.

Además, profundizó sobre la figura del empresario dueño de las dos embarcaciones y aseguró que “la semana pasada le otorgaron un cupo de merluza superior al del resto de los buques, y estamos viendo que no lo utiliza: la merluza es descartada en el mar. La verdad es una locura”.

