El Colegio Saavedra Lamas de Mar del Plata está en el foco de la escena educativa tras la denuncia del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) por el despido y maltrato a una docente de la institución.

Previo al cese laboral de la perjudicada, desde la institución "intentaron obligar a esta persona a renunciar, la subieron a un auto, la llevaron al Correo Argentino y le pidieron que llene el telegrama", Reveló Carla Mancuso, secretaria general de SADOP, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, comentó que recibió amenazas para que decidiera abandonar su puesto porque "iban manchar su currículum comunicándose con otras instituciones y diciendo que no era una buena docente", sentenció.

En este contexto de profunda preocupación desde el gremio docente, aseguraron que "van a denunciar cada caso de violencia como este, con la gravedad que tiene el trasladar a una trabajadora y obligarla a renunciar".

A pesar que la damnificada no accedió a renunciar, "la escuela aún así decidió despedirla con una modalidad que nosotros consideramos arbitraria e injusta", resaltó.

Esta maniobra de la escuela, "es grave porque viola todas las leyes de trabajo y el convenio 190 de la OIT, que habla de que debe ser un lugar libre de acoso y maltrato, cosa que no se respetó", destacó.

Por este motivo, el sindicato presentó la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires: "El pedido de renuncia a una trabajadora, que obviamente no corresponde, no es la primera vez que es denunciado por docentes en nuestro sindicato. Al igual que las amenazas de manchar el cv, no es la primera vez que se escucha de parte de estos empleadores", contó.

"Vamos a hacer las intervenciones administrativas, gremiales, posibles para que esto no suceda más. No es una escuela muy permeable al diálogo, por eso también para nosotros también fue importante que la citación sea en el Ministerio de Trabajo, que esa autoridad sea la que medie para que podamos dialogar y que en verdad las trabajadoras puedan tener derecho a realizar su labor sin ser amenazadas y presionadas", concluyó.

Hasta el momento el despido fue presentado por carta documento y no se discutió el valor de la indemnización. Sin embargo, la docente recibe asesoramiento del abogado sindicalista para poder resolver la situación.