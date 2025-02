En el marco del paro convocado por CTERA, docentes bonaerenses realizaron una concentración frente a la Municipalidad para evidenciar las necesidades del sector a días de comenzar el ciclo lectivo en la ciudad.

Al respecto, Nadia Martín, referente de Suteba Multicolor, señaló en diálogo con El Marplatense que “el paro fue contundente a nivel nacional, una adhesión fuerte en todas las provincias, a nivel local se estima un 80% de acatamiento”.

Respecto a las razones, comentó que “hay una situación muy difícil, en las centrales sindicales arreglaron nuevos acuerdos salariales que dejan a un maestro teniendo que sobrevivir con 596 mil pesos, sabiendo que la canasta familiar hoy está arriba del millón”.

“Eso hace que un maestro tenga que trabajar doble o triple cargo. El salario del preceptor es mucho más bajo”, agregó.

Ante esta situación, “más una denuncia que venimos haciendo a través de la Multicolor con un relevo que se hizo por escuelas con cierre masivo de cursos, que eso hace que cientos docentes queden sin trabajo, estamos haciendo esta jornada de lucha, denunciando, visibilizando”.

Puede interesarte

En cuanto al cronograma, explicó que “vamos a pasar por la escuela N°2 en la cual se cerraron 11 cursos, es todo un turno, muy grave la situación. No es solo en el distrito, sino a nivel provincial donde hay una directiva que ante falta de espacio o poca matricula, que en realidad nosotros decimos que eso es favorable porque nos permite trabajar mejor con los estudiantes, ante esta situación el gobernador Kicillof mandó a cerrar los cursos a nivel provincial”.

En todo esto, “estamos denunciando construcción de infraestructura y salarios dignos para poder iniciar este 2025 como corresponde, porque hablamos de la educación pública que es un derecho y debe defenderse”, remarcó.

Asimismo, revelaron que hay “sobrecarga laboral con cursos de 30 chicos, en vez de dejar divisiones con pocos niños - 10 y 15- donde uno puede trabajar de otra manera e implementar el nuevo régimen académico, con una enseñanza mucho más cercana a esos estudiantes, lo que se está haciendo es cerrar cursos y juntar a todos los chicos”.

“Eso es precarización y ajuste en educación, en vez de construir más aulas, más escuelas. Lo que estamos diciendo es basta de sobrecarga laboral, necesitamos cursos que no estén sobrepoblados porque eso no favorece ni a los estudiantes ni a los docentes que estamos todo el día trabajando más 200 estudiantes para poder llegar a la canasta familiar y no podemos hacer una enseñanza de calidad”, concluyó.