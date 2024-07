A casi tres meses de salir a la luz la denuncia de supuestos abusos en el Jardín Provincial 939 “María Elena Walsh”, una de las madres de las víctimas se contactó con El Marplatense para aportar nueva información sobre el caso.

Según Mariela Gómez, quien denunció que abusaron de su hijo de tres años, el Jardín la denunció por “amenazas”: “Me llegó una demanda diciendo que yo los amenacé con arma de fuego. No sé cuando habrá sido eso porque la última vez que fui, me desmayé. Ahora tengo que esperar a que me llamen para ver de qué trata”

“Debe ser también porque me dijeron que me tengo que callar porque estoy haciendo una lista de más de 100 jardines a nivel país en donde se registraron abusos a niños. De todos esos, solo se resolvieron el 5%”.

Con respecto a las denuncias por abusos, la madre expresó: “El miércoles pasado nos llamaron a declarar para ver cómo estaba mi hijo y a qué psicóloga estaba yendo para ver si había nueva información”.

“Pero hay que esperar a que los nenes sean aptos para declarar en un juicio, por más que sus dichos y las revisaciones médicas afirmen que los abusaron. Las docentes siguen siendo inocentes”, sentenció.

El caso

Las denuncias se hicieron oficiales el pasado 18 de abril, luego de que una de las madres notara un comportamiento extraño en su hijo. “Mi nene tiene tres años y hace unos días empezó a tener un comportamiento extraño. Se empezó a hacer pis, caca, no quería que lo bañemos. Empezó con miedos, no quería que lo toquemos", dijo.

“Mi hijo manifestó que en el Jardín hay un ”cua cua" que le hizo algo con la boca en la cola. Eso le generó miedo, no quiere que lo bañemos, tuvimos todo un proceso para poder lograrlo", siguió.

Tras ello, llevaron al menor al Hospital Materno Infantil, donde luego de las correspondientes revisaciones, le confirmaron que había recibido abuso. “Ahí me indicaron que se lo informe a otros padres de la institución para ver si había más casos”, y así fue como detectaron tres casos en la misma institución, sin embargo esas familias optaron por desestimar las acusaciones.

Tras haber efectuado las denuncias, tanto en comisarías como en el Consejo Escolar, el Jardín permaneció cerrado pocos días y volvió a abrir sus puertas, con el mismo personal. Esto generó una fuerte polémica ya que los padres aseguraron que el supuesto abusador se encontraba entre los mismos. Pero al no poder corroborarse las situaciones, ya que las víctimas son muy pequeñas como para testiguar, el caso quedó inconcluso, por el momento.