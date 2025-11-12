El caos se desató en la Escuela Primaria N°21, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, cuando dos madres denunciaron que sus hijas fueron abusadas por un chico de 10 años. Con el correr de la noticia, los padres fueron a retirar a los chicos de la institución y causaron destrozos en una manifestación para exigir explicaciones.

Ante el corte de calles y el incendio de neumáticos, intervino prefectura para poder desalojar el lugar y que los docentes pudieran salir del edificio. Sin embargo la manifestación se trasladó a la casa del alumno acusado y la prendieron fuego.

Al respecto, Mónica Lence, presidente del Consejo Escolar, declaró en diálogo con El Marplatense que “lo único que tengo para decir es que la solución no es hacer una marcha, sino llevar a cabo una gran mesa de trabajo donde se diga la verdad y se empiecen a aplicar situaciones de castigo ante los hechos que pertenezcan al terreno de lo delictivo”.

Sobre los hechos, dijo que “un grupo de padres ingresó a la escuela para romper, es un acto delictivo y debería ser penado. De la misma manera lo que entran a romper el colegio, tienen que responder por sus actos. Eso es lo que no está funcionando y los platos rotos los pagamos todos”.

Sobre el niño acusado, explicó que “hay protocolos ante las denuncias, de las escuelas o cuando la Justicia pone una restricción. En este caso no hubo ninguna denuncia, acá hubo un juzgamiento y un grupo de padres se apersonó en la escuela, la rompieron, destrozaron y acusaron a un chico de 10 años y después le incendiaron la casa”.

Respecto a las tareas del Consejo en esta situación, contó que “nosotros tenemos competencia cuando se involucra infraestructura o auxiliares. Estamos interviniendo en todo lo que es arreglo de las roturas que provocaron y vamos a hacer la denuncia”.

La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo de la investigación donde se deberán esclarecer las denuncias de abuso sexual y los actos de violencia de los padres.

