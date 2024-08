Luego de que se hiciera pública la supuesta violencia de género que ejercía el ex presidente de la Nación ALberto Fernández sobre su esposa en ese entonces, Fabiola Yañez, este jueves, concejales marplatenses presentaron un proyecto en donde repudian dichos hechos de violencia.

La situación generó un fuerte impacto a nivel nacional ya que el ex mandatario se nombraba como un gran promovedor de los derechos de la mujer, sin embargo, la ex primera dama presentó ante la justicia pruebas contundentes en donde se dejaría en evidencia lo que sucedería puertas adentro.

En ese sentido, durante la Comisión de Género del Honorable Concejo Deliberante, Concejales de la Unión Cívica Radical acompañado tanto por Vamos Juntos como por la Coalición Cívica, manifestaron su fuerte negativa ante un “Ministerio ausente”.

Sobre esto, Marianela Romero, concejala de la UCR dialogó con El Marplatense y expresó: "Durante el jueves, estuvimos trabajando en la Comisión de Género un proyecto de autoría del bloque de la Unión Cívica Radical acompañado tanto por Vamos Juntos como por la Coalición Cívica, donde manifestábamos la preocupación respecto a la denuncia contra el ex presidente. Allí repudiamos todo hecho de violencia ejercido hacia la mujer por cuestión de género".

"También estuvimos con un expediente que había presentado La Libertad Avanza en cuanto a la expresión de un acompañamiento de un proyecto que estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación que intenta remover la pensión vitalicia a presidentes y vicepresidentes condenados penalmente. Además expresa el repudio en este caso específico por los hechos de violencia de género que denunció Fabiola Yañez contra Alberto Fernández", siguió.

"Lo que nosotros intentamos manifestar y que se pusiera en foco de discusión es no solo la expresión de repudio a este caso en particular por las características sino también el contexto y la forma en la cual se aborda una denuncia como esta. Por eso en nuestro proyecto hablamos de preocupación ante estos eventos, primero porque se manifiesta una situación de violencia de género por quien fue el mayor mandatario de nuestro país. Segundo por los hechos que se denuncian también por la víctima en cuanto a una inexistencia de acompañamiento y ayuda por parte de un Ministerio que se creó durante su gestión y que en decir de la víctima las autoridades estaban al tanto pero no hicieron nada para acompañarla ni protegerla", agregó.

"En este marco queremos entender cuál es el ejemplo que se le está dando a la comunidad. Si quien era presidente ejercía violencia contra su mujer pero nos hacía creer que era el paladin en la defensa de los derechos de las mujeres pero puertas adentro el comportamiento era completamente distinto", mencionó la referente.

"También analizar que se creó un Ministerio donde se sumó muchísima gente a una planta, donde se decía que se acompañaba a las mujeres, a las víctimas, que se les daba protección en los casos como los que denuncia Yañez. Pero por el otro lado les cerramos la puerta y no las acompañamos. Que se podría esperar para entonces, una mujer de nuestra ciudad, de algún barrio local, si a una primera dama no se la acompañaba", dijo.

"Eso es por lo que luchamos durante muchísimos años para entender la importancia de la denuncia y de que el Estado esté presente en estos procesos, acompañándolas. Los caminos de la violencia de género son larguísimos, hay mujeres que pasan extensos tiempos sometidas en relaciones completamente violentas. Una vez que logran dar el paso hacia una denuncia, el Estado tiene que estar ahí para dar una respuesta inmediata", siguió la Concejal.

"A partir de ahí empezamos a hablar de la cantidad de hechos que pueden repudiarse y que hay sectores de la política a los cuales no escuchamos decir nada. Incluso vemos algunas provocaciones de parte del Gobernador de la Provincia, mostrándose públicamente con algunos mandatarios de Buenos Aires que están no solo denunciados sino condenados por delitos de violencia contra la mujer y de abusos. Me parece que hay todo un sector de la comunidad que dice tener una bandera de los derechos de la mujer pero en estos casos, se hace un repudio selectivo", concluyó Romero.