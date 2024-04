Se acerca el verano y con él las temperaturas más cálidas, por lo que comienzan los recaudos con el dengue. Y si bien el tipo de mosquito que habita la región de General Pueyrredon no transmite esa enfermedad, hay que estar atentos a diversas situaciones y especialmente si salimos de vacaciones: “Si al lugar donde vamos hay ese mosquito, tenemos que ser cuidadosos”, dijo la licenciada Patricia Fortina.

Si bien en buena parte del territorio nacional, del centro hacia el norte, el dengue se ha convertido en una enfermedad endémica, en el Partido de General Pueyrredon no es común: “Es una enfermedad viral, pero nos tiene que picar un mosquito que se llama Aedes aegypti, que tiene que estar infectado con ese virus. Y ahí a nosotros nos beneficia un poco porque nuestra región no tiene el clima propicio para este mosquito. Sobre todo, desde el otoño, invierno, primavera. Eso no quiere decir que no llegue la enfermedad”.

“En realidad uno ve un mosquito y lo aplasta directamente. No se fija qué mosquito es, son chiquitos, uno no mira la característica que tiene. Pero los muy estudiosos saben qué diferencias tienen -relató y especificó-. Uno pone los huevos en agua estancada, el Aedes va más a lugares limpios, aguas frías, es cierto que pica más a la mañana temprano o con el rocío de la tardecita. Tiene características diferentes al mosquito que tenemos habitualmente”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, Fortina destacó que “de todas maneras tenemos que saber que esta enfermedad es importante. Los casos que hemos tenido son de gente que la ha contraído en otro lugar y ha venido para acá. El Municipio realiza el control, coloca trampitas para ver si los huevos de mosquito son de esa especie y siempre ha dado negativo”.

La especialista invitó a “estar alertas” y recordó a los viajeros que “si al lugar donde vamos hay ese mosquito, tenemos que ser cuidadosos, usar el repelente como corresponde y ropa clara, liviana, tener esos cuidados porque por ahí nos confiamos”.

En cuanto a la picadura del mosquito, Fortina indicó que la primera vez que lo hace “puede genera dolor, náuseas, vómitos, temperatura, pero se resuelve sola”. Sin embargo, la gravedad del dengue es cuando la contraemos por segunda vez: “Puede ser hemorrágico. Y ahí sí la gravedad y pueden aparecer grandes hemorragias internas y la muerte de la persona”.

HAY VACUNA

Recientemente el ANMAT autorizó una vacuna contra el dengue. La licenciada explicó que la misma se consigue en farmacias y va a estar destinada en primer lugar a quienes ya tuvieron la enfermedad, pero que por ahora no está en el calendario oficial, por lo que no será gratuita.

“Uno se la va a colocar de manera privada. No tiene el reconocimiento de las obras sociales. Son dos dosis con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda. Y tiene un valor de $ 40.000 cada dosis”, comentó Fortina. Se sabe que tendría una protección por cinco años, pero eso es parte de la vigilancia epidemiológica por medio de la cual se hace un seguimiento de todas las vacunas cuando se aplican.

“Esta vacuna es nueva, tiene esa protección, pero por ahí es más tiempo. Con la vigilancia sabremos si sirve para ese tiempo o hay que poner un refuerzo. Por ahora no se la pueden aplicar mujeres embarazadas ni que estén amamantando. Tampoco se podría en personas inmunosuprimidas o menores de cuatro años, sin límite de edad en la franja etaria de los adultos. Y con indicación médica”, destacó la especialista a la vez que aseguró que en breve se conseguiría en General Pueyrredon, aunque estaría indicada sólo para quienes ya tuvieron la enfermedad o para viajeros.