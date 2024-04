El director médico del Sanatorio Belgrano, Pablo Del Cid, se mostró “sorprendido” ante el comunicado de la Región Sanitaria VIII que desmintió el caso de dengue autóctono diagnosticado en las últimas horas en Mar del Plata, y resaltó que deja “un montón de interrogantes” respecto a cómo continuar con los procedimientos ante estos casos.

“Nos sorprendió el comunicado y los resultados, y tenemos que decir que nos deja un montón de interrogantes. Desde el sanatorio sabemos que procedimos de acuerdo a la norma, estamos con esa sensación del trabajo bien hecho, pero nos quedan interrogantes sobre la interpretación de resultados negativo de la PCR contra dos determinaciones y un antígeno positivos”, señaló el facultativo.

Del Cid aseguró que el comunicado del INE “llevó a replantearnos todo el procedimiento”. Y destacó que “en el sanatorio tenemos un asesor de calidad y seguridad que revisó todos los pasos que se dieron en la atención de este paciente”.

“Este paciente consultó con síntomas compatibles con dengue, se realizó una determinación de antígenos que fue positiva, una entrevista con el infectólogo institucional que corroboró que el paciente no había viajado a ningún lado y se realizaron dos tomas de muestra de anticuerpos para dengue y ambas fueron positivas”, recordó en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

El director médico del Sanatorio Belgrano explicó que “el test que usamos para hacer diagnósticos es el mismo que utilizan todas las instituciones de la ciudad porque lo provee el Centro de Bioquímicos. No es uno que compramos nosotros en el kiosco. Por lo tanto, todos estamos ahora en la misma situación”. Ante esto, pidió que las autoridades “expliquen esta discordancia de resultados para saber cómo manejarnos de acá en adelante”.

“Confío en que estarán analizando los resultados y que en algún momento se podrá tener alguna explicación creíble y coherente sobre cómo interpretarlos. Y, sobre todo, una norma sobre cómo seguir. Porque si a todo paciente que se testee para dengue y le dé antígeno y anticuerpo positivo, como el caso nuestro, no se le va a hacer PCR, ahora queda la duda si puede ser un falso positivo”, comentó.

Para Del Cid el comunicado del INE genera “muchos interrogantes”.

Además Del Cid se preguntó cómo seguir de ahora en más: “Si se va a hacer PCR a todos los casos positivos, no se va a hacer, en qué caso se va a implementar. Todo eso va a ser materia de trabajo de acá en adelante para lo que es diagnóstico de dengue”.

Más allá de las diferencias de criterios, el médico resaltó que la Municipalidad debe seguir con la fumigación y el control de foco, y que desde el Sanatorio Belgrano “nos vamos a sumir siempre a lo que las autoridades sanitarias dispongan, aunque dejo planteado como un interrogante a presente y futuro: ¿cómo vamos a interpretar los resultados de acá en adelante si este caso que fue claramente positivo en las detecciones que hicimos después le dio un PCR negativo?”.

Finalmente destacó que “somos una entidad que atiende pacientes, no somos un centro de referencia de epidemiología ni de inmunología. El estudio más importante que uno puede hacer diagnóstico es la PCR, que es lo que se realiza en el INE, y la PCR dio no reactiva. Entonces uno en base a esa PCR tiene que pensar que no es un caso de dengue. Sin embargo, no me termina de explicar por qué tiene anticuerpos positivos. Porque que un paciente tenga antígenos positivos y sea un falso positivo, puede pasar, pero que tengas anticuerpos en dos determinaciones positivas y sea un falso positivos es extremadamente raro”.