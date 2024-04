El martes se prendieron las alarmas en Mar del Plata por la detección de un caso de dengue autóctono. Rápidamente se pusieron en marcha una serie de protocolos de exterminio de mosquitos y prevención. Sin embargo, poco tiempo después, desde las entidades de salud del Municipio aseguraron que el caso fue un falso positivo.

En este sentido, Viviana Bernabei, secretaria de Salud de General Pueyrredon, en diálogo con El Marplatense declaró que "desde el trabajo a nivel Municipal, nosotros tenemos un registro oficial que es el SISA en donde están todos obligados, tanto efectores púbicos como privados, a informar los casos, síntomas y resultados de pruebas laboratoriales de pacientes que asisten".

Por lo que "cuando desde epidemiología del Municipio tenemos al cierre de la jornada un caso referenciado como positivo, ni siquiera como probable o sospechoso, con los resultados por el efector que está autorizado a hacerlo, nosotros lo tenemos que tomar así", explicó.

De modo que "las otras decisiones, como esperar la determinación de referencia o no, son pasos que se dan después", señaló.

Respecto a la sorpresa que tuvieron los directores de la Clínica Belgrano por el retroceso del diagnóstico, dijo que " nuestra decisión es leer SISA a la mañana y a la noche, y cuando surgen esos casos, tenemos que activar los protocolos. No podemos esperar a ver si dentro de dos días la PCR me da positiva o negativa, cuando en ese momento no estaban cargadas esas prácticas".

En consecuencia, "depende de la carga que haga cada efector, si uno decide ir hasta el final de las pruebas, cargará el caso como probable o sospechoso, no como confirmado. Es lo que haríamos nosotros con nuestros pacientes", argumentó.

"Si el efector lo considera como caso confirmaron, lo hará así. Nosotros leemos el registro oficial y a partir de ahí actuamos", concluyó.