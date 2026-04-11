Un hombre de 27 años fue demorado luego de que la policía lo encontrara intentando vender una caja de herramientas en la vía pública sin poder justificar su origen.

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El hecho ocurrió en la zona de avenida Colón y Teodoro Bronzini, donde personal del Comando de Patrullas lo identificó durante un control. Al ser consultado, el joven aseguró que había encontrado los elementos dentro de un contenedor de basura.

Ante la situación, los efectivos secuestraron el kit de herramientas para investigar su procedencia y determinar si podría tratarse de elementos robados.

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Además, a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se pudo ver al hombre en la zona momentos antes del procedimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso notificarlo por el hecho y luego dejarlo en libertad, ya que no tenía impedimentos legales vigentes.

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