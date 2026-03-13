Un joven de 21 años fue demorado por personal policial luego de protagonizar disturbios en la vía pública y negarse a identificarse ante los agentes en la zona de la Rotonda El Coyunco, sobre la Ruta Nacional 226, en las afueras de la ciudad.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 14ª, quienes acudieron al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un hombre que estaba causando desorden en la vía pública.

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Al llegar al sector del kilómetro 14, los uniformados localizaron al sujeto señalado y procedieron a demorarlo. Según informaron fuentes policiales, el joven se mostraba hostil y se negaba a brindar sus datos de identificación ante el requerimiento de los efectivos.

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Ante esta situación, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 74 del Decreto Ley 8031/73, que sanciona los disturbios en la vía pública.

El caso quedó a cargo del Juzgado en lo Correccional en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes y posteriormente ordenó la libertad del joven bajo caución juratoria.

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