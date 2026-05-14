Un hombre de 44 años fue demorado luego de provocar disturbios en la zona de San Martín y Santa Fe, en pleno centro de Mar del Plata.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que advertía sobre una persona ocasionando molestias a comerciantes y alterando el orden en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera constataron la situación.

Según informaron fuentes policiales, cuando intentaron identificarlo, el hombre reaccionó de manera agresiva hacia el personal, por lo que finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

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El involucrado se encuentra en situación de calle y horas más tarde recuperó la libertad.

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