Demoraron a un hombre por hostigar a vecinos y resistirse a un operativo en la zona Alem
El procedimiento se realizó en Alem y Peña, tras la denuncia de vecinos que señalaron el comportamiento violento del sujeto.
La Secretaría de Seguridad municipal intervino en la intersección de Alem y Peña, donde un hombre fue aprehendido por desacato a la autoridad tras protagonizar disturbios y hostigar a vecinos, luego de un operativo iniciado a partir de denuncias recibidas por WhatsApp.
El procedimiento se activó tras reiterados reportes vecinales que alertaban sobre la presencia de una persona que generaba inconvenientes en la vía pública. Al arribar al lugar, agentes de la Patrulla Municipal constataron la situación e intentaron identificar al individuo.
Durante la intervención, el hombre adoptó una actitud hostil, obstaculizando el accionar del personal y profiriendo insultos, lo que motivó la intervención de efectivos policiales para garantizar el desarrollo del operativo.
Pese a las indicaciones para que se retirara del lugar, el sujeto desobedeció las órdenes y persistió en su conducta, por lo que se procedió a su aprehensión por desacato. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se labraron las actuaciones correspondientes.
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