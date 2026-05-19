La Secretaría de Seguridad municipal intervino en la intersección de Alem y Peña, donde un hombre fue aprehendido por desacato a la autoridad tras protagonizar disturbios y hostigar a vecinos, luego de un operativo iniciado a partir de denuncias recibidas por WhatsApp.

Ads

El procedimiento se activó tras reiterados reportes vecinales que alertaban sobre la presencia de una persona que generaba inconvenientes en la vía pública. Al arribar al lugar, agentes de la Patrulla Municipal constataron la situación e intentaron identificar al individuo.

Durante la intervención, el hombre adoptó una actitud hostil, obstaculizando el accionar del personal y profiriendo insultos, lo que motivó la intervención de efectivos policiales para garantizar el desarrollo del operativo.

Ads

Puede interesarte

Pese a las indicaciones para que se retirara del lugar, el sujeto desobedeció las órdenes y persistió en su conducta, por lo que se procedió a su aprehensión por desacato. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Ads